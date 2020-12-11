Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности Российской Федерации с профессиональным праздником

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«День работника органов безопасности официально установлен в нашей стране 25 лет назад в знак уважения ко многим поколениям смелых и мужественных людей, патриотов Отечества, которые защищают Россию от внешних и внутренних угроз, надежно отстаивают ее национальные интересы. Сегодня отечественные спецслужбы по праву считаются лучшими в мире. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, ваша служба требует особых качеств и склада характера, твердой веры в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – сегодня сотрудники органов безопасности страны и Верхневолжья с честью выполняют служебной долг, эффективно решают сложные задачи по обеспечению безопасности государства и общества, стабильного развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области