Жителям Тверской области старше 65 лет с 21 декабря необходимо оставаться дома

С 21 декабря 2020 года жителям Тверской области старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, признается необходимым оставаться дома. Такая мера введена в регионе в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ для снижения распространения коронавирусной инфекции и повышения безопасности жителей Верхневолжья в период новогодних и рождественских праздников.

При этом людям старше 65 лет можно посещать магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных, гулять и заниматься физкультурой на открытом воздухе. Также выходить из дома можно при обращении за медицинской помощью, для поездок к месту жительства в другой регион.

Руководителям организаций рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания. Перечень таких заболеваний будет дополнительно опубликован Министерством здравоохранения Тверской области.

В Верхневолжье в связи с пандемией коронавируса действует ряд ограничений. Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кальянных. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим по-прежнему обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли обязаны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

В Тверской области не вводятся ограничения работы объектов общественного питания в ночное время. При этом в них должна измеряться температура посетителей, обязательны дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные, проводятся при количестве участников не более 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем наполовину, рассадка зрителей - через одно посадочное место.

Такие же требования действуют в кинотеатрах, театрах, цирке, концертных залах, развлекательных центрах, компьютерных клубах, детских игровых комнатах.

На предприятиях и организациях ежедневно измеряют температуру сотрудников, обеспечивают дезинфекцию помещений, соблюдение социальной дистанции, использование масок, наличие санитайзеров.

Обязательная бесконтактная термометрия организована для прибывающих на железнодорожный и автовокзал «Тверь», на территорию города Кимры через железнодорожную станцию «Савелово» и города Конаково через железнодорожную станцию «Конаково ГРЭС».

Пресс-служба Правительства Тверской области