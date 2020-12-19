В Тверской области начался прием работ на конкурс «Красная книга глазами детей»

В Верхневолжье стартовал творческий конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей». Это ежегодный конкурс, который проводится с 2010 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют большую роль в экологическом воспитании и просвещении подрастающего поколения, повышают социальную ответственность жителей региона по отношению к окружающей среде.

Заявленная в этом году тема конкурса – растения и грибы. Для участия ребятам в возрасте от 5 до 14 лет необходимо подготовить рисунки растений или грибов, занесенных в Красную книгу Тверской области. Рисунок должен мотивировать и призывать к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов.

Работы могут быть выполнены на бумажном носителе (листе формата А4 в любой технике рисования: масло, акварель, цветные карандаши) или при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и др.). От одного автора принимается только один рисунок.

По итогам конкурса определят победителей по двум номинациям в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.

Работы принимаются до 10 апреля 2021 года. Рисунки и заявки можно направлять по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302. В электронном виде – на konkurs-mpr@yandex.ru.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону +7(4822)733-170. Подробная информация также представлена на сайте https://минприроды.тверскаяобласть.рф/.

В 2020 году на конкурс поступило порядка 800 работ от детей в возрасте 5-14 лет из разных районов Верхневолжья. Участники готовили рисунки представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Тверской области. Больше всего на конкурс поступило рисунков с изображением аиста и белки-летяги.

Пресс-служба Правительства Тверской области