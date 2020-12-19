Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 277 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 255 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 409 845, в том числе за последние сутки их проведено 4883.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 19 432 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4723 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
432 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6253
Конаковский район 1375
Ржев 1290
Вышневолоцкий городской округ 1182
Торжок 969
Кимры 931
Калининский район 798
Осташковский городской округ 504
Лихославльский район 473
Бологовский район 450
Торопецкий район 416
Нелидовский городской округ 405
Старицкий район 357
Максатихинский район 329
Кашинский городской округ 326
Бежецкий район 316
Калязинский район 255
Торжокский район 217
Зубцовский район 206
Андреапольский муниципальный округ 205
Западнодвинский муниципальный округ 203
Оленинский муниципальный округ 194
Весьегонский муниципальный округ 185
Спировский район 168
Рамешковский район 167
Ржевский район 163
Селижаровский муниципальный округ 162
Кувшиновский район 153
Кимрский район 131
Кесовогорский район 109
Фировский район 91
Краснохолмский муниципальный округ 73
ЗАТО Озёрный 72
Жарковский район 59
Лесной муниципальный округ 53
Сонковский район 48
Пеновский муниципальный округ 39
Бельский район 38
Сандовский муниципальный округ 26
Молоковский район 25
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области