Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 277 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 255 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 409 845, в том числе за последние сутки их проведено 4883.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 19 432 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4723 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

432 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6253

Конаковский район 1375

Ржев 1290

Вышневолоцкий городской округ 1182

Торжок 969

Кимры 931

Калининский район 798

Осташковский городской округ 504

Лихославльский район 473

Бологовский район 450

Торопецкий район 416

Нелидовский городской округ 405

Старицкий район 357

Максатихинский район 329

Кашинский городской округ 326

Бежецкий район 316

Калязинский район 255

Торжокский район 217

Зубцовский район 206

Андреапольский муниципальный округ 205

Западнодвинский муниципальный округ 203

Оленинский муниципальный округ 194

Весьегонский муниципальный округ 185

Спировский район 168

Рамешковский район 167

Ржевский район 163

Селижаровский муниципальный округ 162

Кувшиновский район 153

Кимрский район 131

Кесовогорский район 109

Фировский район 91

Краснохолмский муниципальный округ 73

ЗАТО Озёрный 72

Жарковский район 59

Лесной муниципальный округ 53

Сонковский район 48

Пеновский муниципальный округ 39

Бельский район 38

Сандовский муниципальный округ 26

Молоковский район 25

Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области