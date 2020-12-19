Жителей и гостей Твери приглашают на арт-вечер

posted by Максим Малахов on сб, 12/19/2020 - 16:03

 

 

Сегодня, 19 декабря, в 18.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре в рамках выставки «Венецианский карнавал» состоится арт-вечер «Тайны венецианских масок».

В целях соблюдения мер санитарной безопасности количество мест на мероприятие ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам 34-48-52*118  или  8-920-181-70-55.

В программе: экскурсия по выставке, танцевальный спектакль,  увлекательная лекция, где посетители узнают историю появления масок, секреты технологии древних мастеров. 

Тверской городской музейно-выставочный центр расположен по адресу:  г. Тверь, ул. Советская, д. 54.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области