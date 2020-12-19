Жителей и гостей Твери приглашают на арт-вечер

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Сегодня, 19 декабря, в 18.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре в рамках выставки «Венецианский карнавал» состоится арт-вечер «Тайны венецианских масок».
В целях соблюдения мер санитарной безопасности количество мест на мероприятие ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам 34-48-52*118 или 8-920-181-70-55.
В программе: экскурсия по выставке, танцевальный спектакль, увлекательная лекция, где посетители узнают историю появления масок, секреты технологии древних мастеров.
Тверской городской музейно-выставочный центр расположен по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 54.
Пресс-служба Правительства Тверской области