Студент-медик из Тверской области стал призером международного творческого конкурса

Представитель Тверской области вошел в число победителей международного конкурса стран СНГ «В единстве мы сильны!». Онлайн-конкурс проводился в рамках музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Второе место в номинации «Музыкально-литературное искусство» занял Владислав Литераторов из Тверского государственного медицинского университета.

В Тверской области обеспечена поддержка талантливой молодежи. 110 молодых дарований Верхневолжья в 2020/2021 учебном году станут получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области.

«На нашей территории существует целый мир – мир искусства, который мы должны поддерживать. Очень важно, чтобы мы награждали тех, кто действительно этого достоин», – подчеркнул Игорь Руденя при обсуждении вопроса на одном из заседаний Президиума регионального Правительства.

Получателями стипендий и премий традиционно становятся обучающиеся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно присуждены 68 учащимся учреждений дополнительного образования, участникам клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона.

32 студентам государственных профессиональных образовательных организаций региона назначены ежемесячные стипендии в размере 1500 рублей.

Стипендиатами Губернатора Тверской области стали учащиеся детских школ искусств и детских клубных формирований, организаций профобразования из Твери, Вышнего Волочка, Бежецка, Ржева и Ржевского района, Калязина, Торопца, Осташкова, Лихославля, Кимр, Торжка, Конаково, п. Кесова Гора, Калининского района, ЗАТО Озёрный.

Кроме того, 10 студентов выпускных курсов учреждений профобразования станут обладателями премии Губернатора Тверской области в размере 7500 рублей. Это студенты Тверского художественного колледжа им А.Г. Венецианова, Тверского музыкального колледжа им М.П. Мусоргского, Тверского колледжа культуры им Н.А. Львова.

На выплату премий и стипендий в региональном бюджете предусмотрено свыше 1,3 млн рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области