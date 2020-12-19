Губернатор Игорь Руденя и Михаил Куснирович обсудили реализацию нового инвестпроекта на территории ОЭЗ «Завидово»

18 декабря Губернатор Игорь Руденя в Конаковском районе провёл рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем. Обсуждались планы по реализации на территории особой экономической зоны «Завидово» нового инвестиционного проекта.

Речь шла о размещении в ОЭЗ «Завидово» торгового комплекса, обеспечении его необходимыми инженерными коммуникациями, совершенствовании дорожной инфраструктуры, поддержке тверских товаропроизводителей.

«Новый инвестиционный проект – яркий пример развития бизнеса, создания рабочих мест. Реализация проекта – это новые возможности, в том числе и для наших предпринимателей, которые будут видеть, что такое высокий клиентский сервис, и конкурировать за работу в этом сегменте», - отметил Игорь Руденя.

«Тверская область, безусловно, интересна. Мы всерьёз наметили планы по реализации с 2021 года инвестиционного проекта в Завидово по розничной торговле, который будет дополнять уже существующую туристическую инфраструктуру. Объём инвестиций будет достаточный для того, чтобы на самом высоком уровне создать здесь центр притяжения», - подчеркнул Михаил Куснирович.

Игорь Руденя и Михаил Куснирович также осмотрели уже действующие на территории объекты.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе.

В настоящее время на территории ОЭЗ осуществляют хозяйственную деятельность три резидента: ООО «Аэропорт «Завидово», ООО «Территория Завидово», ООО «Меркурий» с проектами строительства аэротуристического, многофункционального гостиничного комплексов и оздоровительного комплекса «Zavidovo Spa Village». Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 519 млн рублей.

Среди потенциальных инвесторов – ООО «Завидово Парк», в планах которого - строительство семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, конгресс-центра, яхт-клуба, четырёх отелей и горнолыжного склона. Предполагаемый объём инвестиций - 26 млрд рублей. Планируется создать более 1000 новых рабочих мест.

Кроме того, на территории Завидово ведётся строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в туристско-рекреационном кластере «Волжское море».

Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Реализация масштабного туристического проекта началась в 2020 году. Работы ведутся опережающими темпами. По графику они рассчитаны на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала.

Пресс-служба Правительства Тверской области