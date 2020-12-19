В Тверскую область поступило первые 700 доз вакцины Спутник V для бесплатной вакцинации населения от коронавируса

В Тверской области началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На текущей неделе в регион для этого поступила первая партия - 700 доз вакцины от COVID-19. Всего с начала вакцинации от коронавируса Тверская область получила 1142 дозы вакцины. В первую очередь прививались жители региона из группы риска.

О начале прививочной кампании сообщил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время одного из эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь. Первыми вакцину от коронавируса получили медики. Вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции организована на базе прививочного кабинета поликлиники Областной клинической больницы.

17 декабря начали свою работу прививочные кабинеты на базе поликлиник городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи, в поликлинике Вышневолоцкой центральной районной больницы. Между этими учреждениями и распределена новая партия вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V).

Записаться на вакцинацию может каждый желающий. Прививка – бесплатная. Также медицинские организации будут самостоятельно формировать списки на вакцинацию, в которые войдут прикрепленные к учреждениям жители.

Информацию о возможности получить прививку и записаться на вакцинацию можно по следующим телефонам:

ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»: 42-45-20. Кабинет работает по будням с 8:00 до 10:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Беляковский пер 9.

ГБУЗ «Городская клиническая больница №7»: 8-900-019-9801 по будням с 9:00 до 12:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Петербургское шоссе, 76/1.

ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»: ю: 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4). Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: пр-т Ленина, 6, каб. 123.

При явке на прививку в регистратуру поликлиник обращаться не надо. При себе иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Прививка включает введение двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день, при этом защитный иммунитет вырабатывается к 42 дню от начала вакцинации.

Пресс-служба Правительства Тверской области