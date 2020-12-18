Игорь Руденя и Игорь Щеголев в рамках рабочей поездки осмотрели исторический центр города Старица

18 декабря Губернатор Игорь Руденя и Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в рамках совместной рабочей поездки осмотрели исторический центр Старицы.

«Сегодня Старицкий район динамично развивается, становится одним из центров туризма Верхневолжья, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Возродился Свято-Успенский мужской монастырь, появились новые социальные и культурные объекты, туристические маршруты».

Игорь Руденя и Игорь Щеголев посетили Свято-Успенский монастырь, Музей русской печи, благоустроенную в этом году набережную. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

Проведено благоустройство набережной на территории Городища на левом берегу Волги. С набережной открывается вид на Московскую сторону и Свято-Успенский монастырь. Комплекс монастыря, мост через Волгу и застройка Городища формируют пространство, которое является туристическим центром Старицы.

В рамках проекта обустроены тротуары, площадки перед кузницами, подъем на Городище и променад вдоль Спасской колокольни и Борисоглебского собора. На нижней террасе смонтирована детская площадка и установлены белокаменные беседки. Также сделана автостоянка по Аптекарскому переулку.

Общий объем финансирования работ составил 46,8 млн рублей, в том числе 40 млн рублей – средства федерального бюджета.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году.

Ежегодно проекты Тверской области становятся победителями конкурса. В частности, проведено благоустройство улицы Евстафьевская в Осташкове, открыт после реновации парк культуры и отдыха в Торжке.

В 2019-м федеральную поддержку для реализации в 2020 году своих проектов помимо Старицы получили Удомля и Конаково.

В этом году впервые сразу пять городов Тверской области стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Верхневолжье вошло в число регионов, где будет реализовано наибольшее количество проектов в рамках федерального конкурса.

Победителями от Тверской области в категории «Малые города» стали Нелидово, Бежецк и Калязин, в категории «Исторические поселения» – Торопец и Осташков. Проекты реализуют в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области