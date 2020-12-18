Железнодорожную станцию «Ржевский мемориал» планируют открыть в 2021 году

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках рабочей поездки 18 декабря осмотрели предполагаемое место строительства пассажирской железнодорожной платформы и организации остановочного пункта «Ржевский мемориал» у деревни Хорошево Ржевского района.

Строительство объекта стало одной из тем, которая обсуждалась на встрече главы региона с Президентом России Владимиром Путиным.

«Президент поддержал инициативу жителей Тверской области. Уже в следующем году планируем начать реализацию проекта», – сообщил Игорь Руденя, отвечая на вопрос журналистов о темах разговора с Президентом, которые остались «за кадром».

Планируется, что работы по строительству станции «Ржевский мемориал» будут выполнены в 2021 году. От станции будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Также в ближайшей перспективе планируется провести реконструкцию железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, что позволит существенно сократить время поездки от Рижского вокзала Москвы. Модернизация участка обеспечит устойчивый пассажиропоток, свяжет Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом «Московские центральные диаметры». Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области