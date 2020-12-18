Игорь Руденя в Ржеве вручил участникам Великой Отечественной войны ордена Почёта

18 декабря в Ржеве Губернатор Игорь Руденя вручил участникам Великой Отечественной войны Ивану Алексеевичу Хвостенко и Евгению Михайловичу Шелехову ордена Почёта. Ветераны награждены государственной наградой в год 75-летия Победы в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

«По поручению Президента вручаю Вам государственную награду. Это очень почетная обязанность для меня, – сказал Игорь Руденя, передавая орден Почёта Ивану Алексеевичу Хвостенко. – Мы учимся у Вас, равняемся на Вас. Вы внесли большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Успехи, достигнутые Ржевом и Ржевским районом, неразрывно связаны с Вашим трудом».

«От имени ветеранов хочу поблагодарить Вас за внимание области к развитию Ржева», – обратился к Губернатору Иван Алексеевич.

Иван Алексеевич Хвостенко в годы Великой Отечественной войны защищал восточные рубежи нашей Родины, служил в Забайкальско-Амурском военном округе, закончил японскую войну на Байкале. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Более 30 лет своей трудовой деятельности Иван Алексеевич посвятил развитию железных дорог, восстановлению и укреплению экономики страны в послевоенные годы, внес большой вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Верхневолжья.

В этом году Иван Алексеевич Хвостенко вместе с главой государства участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Участником открытия мемориала стал и Евгений Михайлович Шелехов. Сегодня Игорь Руденя также передал ветерану государственную награду.

«Большая честь вручить Вам по поручению Президента орден Почёта за Ваши выдающиеся заслуги в развитии страны и воспитании подрастающего поколения», – отметил Губернатор.

Евгений Михайлович Шелехов пошел в армию в 1943 году. Обучался военному делу в лесах севернее Витебска, недалеко от линии фронта был отправлен на передовую, где осуществлялась масштабная операция «Багратион» под командованием Г.К. Жукова. Евгений Михайлович был пулеметчиком. Участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в Японии, за проявленное мужество награжден боевыми орденами и медалями.

В октябре 2020 года Губернатор Игорь Руденя вручил ордена Почёта участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Твери.

Игорь Руденя передал ордена участнику Ржевской битвы, Почетному гражданину Тверской области Ивану Евгеньевичу Кладкевичу, участнику Курской битвы и боев под Ржевом Спартаку Андреевичу Сычёву, встретившему Победу в Берлине.

Губернатор также вручил государственные награды Антонине Филипповне Гордеевой, Ашоту Смбатовичу Оганесову, Борису Ивановичу Воробьёву, Арсению Михайловичу Сухопарову, Марии Ивановне Потаповой, Ивану Петровичу Афанасьеву, Марии Николаевне Сидоровой. Ордена Почета в этом году удостоены ветераны Великой Отечественной войны Николай Макарович Черных и Евгений Степанович Книга – фронтовик ушел из жизни в ночь на 1 октября 2020 года.

В сентябре в Конаково Игорь Руденя передал орден Почёта Ивану Андреевичу Рулёву, который воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, на территории Польши.

Награды глава региона по традиции передает лично.

Все ветераны, удостоенные государственных наград, принимали участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области