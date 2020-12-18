Губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетили Ржевский мемориал Советскому солдату

18 декабря Губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев проводят совместную рабочую поездку в Ржев и Старицу. Глава региона и полпред посетили Ржевский мемориал Советскому солдату, возложили цветы в память о защитниках Отечества. В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Игорь Руденя и Игорь Щеголев осмотрели территорию у мемориала, музейный павильон, где состоялась экскурсия. Также Губернатор и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО посетили Ржевский филиал музея Победы в деревне Хорошево.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом», – считает Игорь Руденя.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

В Тверской области 12 декабря запущен новый маршрут общественного транспорта «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату». Первыми его пассажирами стали волонтеры-медики.

1 ноября по поручению Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области