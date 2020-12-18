В Тверской области победителей и призеров региональных этапов конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» поощрят премиями

Педагогам Тверской области – победителям и призерам региональных этапов конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» присуждены премии. Решение принято на заседании Президиума областного Правительства, которое 17 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Поощрение педагогов является важным вкладом в поддержку талантливых и творческих учителей и воспитателей, считает Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это мотивирует преподавателей к дальнейшему профессиональному развитию, повышает престиж профессии.

Участниками регионального этапа конкурса «Учитель года России» в 2020-м стали 22 педагога. В финал вышли шесть преподавателей. Победителем признан учитель физкультуры из кашинской школы №3 Сергей Сивачев. Призерами стали учитель истории из школы №14 Твери Анастасия Котова, учитель математики из лицея №35 Ржева Анна Вишнева, учитель начальных классов из школы №8 Торжка Татьяна Шонина, учитель английского языка из школы №12 Вышнего Волочка Екатерина Валяева, учитель математики Ново-Ямской школы Старицкого района Оксана Миронова.

В финал областного этапа конкурса «Воспитатель года» вышли пятеро педагогов, всего в конкурсе принял участие 21 воспитатель. Победителем регионального этапа признана воспитатель детского сада №142 Твери Виктория Щурова. Призерами конкурса стали Наталья Галкина (детский сад №166, Тверь), Людмила Пушкина (детский сад №30, Ржев), Марина Попова (детский сад №2, Старица), Виктория Сомова (детский сад №1, Кесова Гора).

Общий премиальный фонд составил 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области