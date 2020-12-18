«ЗАРЕ» - 90 ЛЕТ!

Уважаемый Максим Алексеевич!

Поздравляю вас, ваших коллег, ветеранов редакции, читателей с 90-летним юбилеем газеты «Заря»!

У вашего издания долгая славная биография, созвучная важным событиям жизни района, Тверской области, всей России. Каждый свежий номер несет читателю важные новости, аналитические материалы, интересные публикации о земляках, об истории конаковского края.

Сегодня издание уверенно вышло в цифровое пространство и завоевало популярность у пользователей электронных медиа. Это говорит о непреходящей важности и востребованности районной газеты.

Пусть доверие читателей и уважение коллег по журналистскому цеху сопровождают вас на пути к вековому юбилею.

Желаю коллективу газеты «Заря» интересных идей, ярких проектов и новых успехов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, читателям и партнерам издания!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемый коллектив, ветераны, читатели газеты «Заря»!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой - 90-летием со дня выхода в свет первого номера районной газеты «Заря».

У «Зари» прекрасная долгая история. Не многие издания могут сравниться с ней. Девяносто лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба. С газетой связана жизнь нескольких поколений конаковцев, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность. Пусть газета «Заря» и впредь хранит свои традиции и останется носителем правдивой информации. Желаем процветания, стабильности, финансового благополучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты - здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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От сообщества городских и районных газет

Тверской области поздравляю коллектив «Зари»,ветеранов

и читателей с замечательным праздником – 90-летием газеты!

Сложно представить Конаковский район без «Зари»: почти век она создает летопись родной земли, рассказывает о значимых событиях, о жителях города и района.

Газета является связующим звеном между разными поколениями, между органами власти и общественностью. Это очень важно в современных условиях, ведь конаковская «Заря» выходит в свет не только в традиционном, печатном виде, но и активно работает в Интернете.

За 90 лет «Заря» приобрела репутацию издания с профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой. Редакцию возглавляли талантливые журналисты Г. Гусаров, В. Кравченко, Б. Осипов, М. Михайловский. Сейчас, в непростое время, у руля стоит главный редактор Максим Малахов, который имеет награды регионального и федерального уровня за профессиональные достижения.

Редакция «Зари» пользуется заслуженным авторитетом у коллег по Верхневолжской ассоциации периодической печати. Газету любят читатели, она востребованна.

Желаю творческой команде журналистов «Зари» ярких материалов, благодарных читателей, финансовой стабильности и, конечно же, всем - здоровья!

Дмитрий СТУПИН,

исполнительный директор Верхневолжской ассоциации периодической печати (ВАПП).