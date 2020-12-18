22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны

энергетического комплекса Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стабильная работа энергетического комплекса Верхневолжья является залогом развития экономики и социальной сферы Тверской области и других регионов Центральной России, обеспечивает рост качества жизни населения, достижение национальных целей развития.

Благодаря трудовым традициям, заложенным ветеранами отрасли, слаженной и профессиональной работе сегодняшних поколений энергетиков в Верхневолжье реализуются программы масштабной модернизации объектов энергетической инфраструктуры, повышается устойчивость энергокомплекса, надежность электроснабжения предприятий и жилищного фонда.

Желаю вам новых профессиональных достижений в важном и ответственном труде, реализации намеченных планов, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераныи работники

энергетическогокомплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Энергетика - одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами - электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей Конаковского района примите искренние слова благодарности за добросовестность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.