«ГОРДОСТЬ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА»

Так называется новый проект о людях, чья жизнь является или была позитивным образом, формирующим силу, гордость и славу Конаковского района. Каждый квартал в постоянной рубрике «Местная власть» читайте новые истории героев.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ



Судьбу района определяют люди, чья профессиональная деятельность становится его историей. Люди, которые, независимо от должностей, специальностей и возраста, своим трудом и талантом вносят неоценимый вклад в развитие и благосостояние района.

11 декабря, накануне Дня Конституции Российской Федерации, в Твери состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья, внесшим значительный вклад в развитие региона и всей страны. Среди представленных к медалям - трое жителей Конаковского района.

Государственными и региональными почетными званиями и наградами отмечен труд руководителей и работников медицинских учреждений Верхневолжья. Благодаря им и всем сотрудникам системы здравоохранения сегодня Тверская область противостоит распространению пандемии коронавирусной инфекции, реализуются комплексные меры по защите здоровья граждан.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением поликлиники Конаковской ЦРБ Ирине Нестеренко.

Ирина Викторовна Нестеренко - терапевт с 34-летним стажем. Родилась в Приморском крае, окончила Владивостокский государственный медицинский институт. Профессию врача выбрала еще в юности, хотела помогать людям. По распределению работала врачом-терапевтом в Курганской областной больнице № 1, в Варгашинской ЦРБ, Ново-Никольской амбулатории в Уссурийском районе. В 2001 году переехала в наш город и устроилась участковым терапевтом в Конаковскую центральную районную больницу. С 2008 года ее выдвинули на должность заведующей терапевтическим отделением №1 поликлиники ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». По словам Ирины Викторовны, период коронавирусной инфекции для нее и всех медиков стал тяжелым испытанием на прочность и профессиональные качества.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено главному врачу Конаковского специализированного Дома ребенка Елене Румянцевой.

Елена Павловна родилась в Костромской области в семье медицинских работников, с детства знала цену их нелегкого труда, сочувствуя человеческой боли, особенно детской, поэтому решила стать детским врачом. Закончила педиатрический факультет Ярославского медицинского института с красным дипломом, во время учебы подрабатывала медицинской сестрой в родильном доме. По окончании института работала пять лет врачом-педиатром в ГДР, где проходил службу супруг Елены Павловны. С 1989 по 1995 год работала участковым врачом-педиатром детской поликлиники в Амурской области. Надо отметить, что Конаковский специализированный Дом ребенка строился около 10 лет, и все это время, приезжая в отпуск к родственникам, Елена Румянцева мечтала работать в этом учреждении. Мечта исполнилась в 1995 году. С 1995 по 1999 она проработала в должности врача- педиатра, а с 2011 года назначена главным врачом учреждения. С 2014 года в Доме ребенка под ее руководством работает отделение дневного пребывания для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, воспитывающихся в семьях Конакова. За время работы отделения комплексную реабилитацию получили более 80 детей.

Государственной награды - ордена Дружбы удостоен Алексей Злобин, настоятель церкви Рождества Богородицы села Городня-на-Волге Конаковского района, директор Городенской православной гимназии.

Это звание присваивается нечасто, поскольку подразумевает выдающиеся достижения не только самого педагога, но и его воспитанников. В Тверской епархии протоиерей Алексей Злобин служит без малого 65 лет. Он внес большой вклад в сохранение и возрождение духовной жизни в регионе, а созданное им учебное заведение, где сохранены традиции отечественного образования и воспитания детей, является одним из лучших в стране.

КАК ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ

НАМ ПЕРЕЖИТЬ ПАНДЕМИЮ

Сотни жителей Конаковского района стали волонтерами в разгар эпидемии. Школьники, студенты, менеджеры, продавцы, юристы - не бросая основной вид деятельности, помогают пожилым и хроническим больным, вновь вынужденным находится дома, купить продукты, лекарства, газеты. Никакой материальной мотивации - волонтеры работают без денег.

Александр Четверик 24 года, на своем автомобиле развез более сотни продуктовых наборов для жителей Конаковского района, вес каждого от 4 до 10 килограмм.

Александр закончил СОШ№7 г. Конаково, отучился в техникуме, отслужил в армии, сейчас работает в полиции в Москве. С волонтерской деятельностью знаком с 2011 года, поэтому когда узнал об акции МыВместе и ЗаботаРядом - не колебался. Каждые выходные в период первой волны эпидемии приезжал в родной город и осуществлял бесконтактную доставку коробок с продуктами, которую выставлял перед дверью получателя.

- В первые дни было сложно. Мало автомобилей, мало опыта отработки заявок и у нас, и у штаба. Но с каждым днем росла и эффективность работы и количество желающих помочь. Люди очень рады, что про них не забыли, что им уделяют внимание. Когда ты видишь их эмоции, и самому легче становится, уже не думаешь, трудно тебе или нет», — делится волонтер.

Ксения Жмурина, 17 лет, ученица МБОУ СОШ №2 г. Конаково.

Иногда определяющим моментом в решении быть добровольцем становятся семейные традиции. Мама Ксении пять лет назад взяла ее с собой на одно из мероприятий МЦ «Иволга», разом приобщив к культуре добрых дел и укрепив волонтерскую династию!

Летом 2020 года девушка стала спикером на форуме «Молодежь Верхневолжья». По мнению Ксении - это уникальная возможность повысить свои компетенции, развить навыки и проявить таланты.

- Данный форум проводится для активных людей, которые хотят узнавать что-то новое и испытать это на практике. Подала заявку и прошла отбор среди большого количества людей. Положительное решение стало настолько неожиданным для меня, что долго не знала какую взять тему и как ее преподнести. Я люблю рисовать, поэтому рассказала на форуме как легко и быстро освоить навыки рисования.

Александр Федюк, ученик 10 класса СОШ №9, г. Конаково.

В волонтерском движении более 2 лет. В этом году стал соорганизатором районной интеллектуальной игры «Р. И. С. К.» (разум, интуиция, скорость, команда) в онлайн формате:

- Пандемия коронавируса отразилась и на учебе и на возможности общаться, поэтому так важно было, чтобы всеми любимая игра состоялась! Передо мной поставили задачу (задача была поставлена председателем местного штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ириной Карповой) - провести игру онлайн. Благодаря современным технологиям и знаниям ПК это удалось сделать! В игре приняло участие порядка 30 человек. Эффект от своих собственных возможностей, положительные эмоции других от результатов моего труда, так сильно поразили, что теперь я уверен - мое будущее связано с информатикой и бизнесом.

Инна Сотская 44 года, учитель географии СОШ №7 г. Конаково.

Об акции МыВместе узнала от Владислава Жидких, председателя молодежного совета при Главе Конаковского района, он сетовал на отсутствие нужного количества добровольцев в штабе, объяснил, что штаб создан для помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые добровольно ограничили свое пространство пределами квартиры.

- Решила помочь тем, кто помогает. В первое время заявок было не много одна - две в день, а в разгар пандемии вставала в 5 утра, составляла школьникам задание на день и, забив коробками (до 45 штук влезало) с продуктовыми наборами машину, отправлялась развозить их изолированным гражданам, - вспоминает Инна Борисовна.

Малое дело с большой поддержкой



Мари Смирнова, индивидуальный предприниматель из Конакова, выиграла грант в сумме 500 тысяч рублей в рамках муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2022 гг.», которая реализуется в районе с 2018 года. В сегодняшнем выпуске газеты Мари рассказывает о том, как кулинария стала образом жизни.

- Мари, какими качествами, на ваш взгляд, надо обладать, чтобы начать свое дело?

- Нужно не бояться экспериментов, любить дело, которым занимаешься. Можно родиться с талантом предпринимателя, а можно добиться успеха трудом, как в моем случае. Трудолюбие и желание идти вперед рано или поздно принесут свои плоды. Без этого никуда.

- Расскажите, как начинался ваш кулинарный бизнес?

- Меня можно отнести к людям, которые никогда не планировали заниматься бизнесом. Прежде всего, я всегда ощущала себя женой, мамой, «хранительницей домашнего очага». Я родом из Грузии, поэтому очень люблю готовить и стараюсь придумать для своих домашних что-нибудь вкусненькое, необычное. Фирменным блюдом в нашей семье был «медовик», которым я с удовольствием угощала не только мужа и детей, но и подруг, соседей. Видимо, торт действительно получался у меня вкусным, необычным, потому что одна за другой стали поступать просьбы от знакомых испечь такой же для разного рода торжеств. Хорошо сработало сарафанное радио - заказы стали поступать из других городов. Так хобби переросло в дело.

-То есть, получилось все и сразу?

- Нет, конечно. Выпечка, закупка продуктов, разработка новых рецептов, сбыт, бухгалтерия - все было на мне одной. Если работа над изготовлением кулинарного изделия для меня - это творчество, увлекательный процесс, то коммерческая составляющая - не мое. Пять лет работала по заказам на дому, но потом, методом проб и ошибок пришла к пониманию, что необходима стратегия развития, четкая организация процесса, нужно движение вперед. То есть, назрела необходимость развиваться самой и развивать свое дело. Большим мотиватором для реализации планов стало участие в конкурсе администрации Конаковского района на предоставление гранта в форме субсидии на организацию (и развитие собственного дела) в рамках муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Тут тоже все получилось не сразу. В 2019 году, подав заявку на участие в конкурсе, не смогла грамотно оформить бизнес-проект, поэтому выбыла после первого этапа.

- Решили не сдаваться?

- Да. Поучаствовав в конкурсе и поняв, как правильно нужно готовить документы, подала заявку и в 2020 году. Прежде всего, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, задекларировала свою продукцию. Хочу отметить, что не надо бояться участия в конкурсе. Все просто, прозрачно, понятно. Всегда можно получить консультацию или пояснение. Я успешно прошла несколько этапов и доказала, что мой бизнес-план с детальными финансовыми расчетами, планами производства, показателями эффективности, анализом рисков и угроз – лучший. Скажу честно, очень волновалась, так как в этом году к участию в конкурсе заявились достойные, сильные предприниматели.

- Расскажите о десертах, которые вы готовите.

- Торты, зефир, пряники, безе и пирожные.

- И все? Так просто?

- Нет, не просто. Во первых, если ты начал готовить в плохом настроении, то еда, скорее всего, будет невкусная. А если ты радуешься жизни, у тебя всё хорошо, твое блюдо будет вкусным обязательно. Во-вторых, необходимо постоянно удивлять заказчиков. Видом десерта, его вкусом, качеством продуктов, которые используются в рецепте. Поэтому я понимаю, что кулинарный бизнес - это искусство, которое нужно постигать год за годом.

- На что планируете потратить грант?

- С помощью субсидии планирую купить новое оборудование, у меня будет возможность приготовить любой десерт и не отказываться от сложных технологий из-за нехватки инвентаря. Есть планы расшириться и открыть в центре города свою торговую точку. С помощью гранта это будет намного быстрее.

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ