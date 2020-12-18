С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!

В это воскресенье исполняется 95 лет ветерану Великой Отечественной войны М.Н.Бубнову.

В этом году все отметили 75 лет Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Прошла целая человеческая жизнь – мирная, без войны. А вот Михаил Николаевич Бубнов в 20 лет пришел с войны, и ему 20 декабря исполнится 95 лет. Как мало осталось тех, кто воевал, был свидетелем исторических событий и сам творил историю…

Родился Михаил в деревне Мокшицы Максатихинского района Калининской области в многодетной крестьянской семье, где было семеро детей. Мокшицы – красивое место на берегу реки Мологи. Детство прошло обычно: помощь родителям со скотиной, в огороде, рыбалка с мальчишками. В школу он ходил в село Сельцы за 7 километров от деревни, пешком. В селе была старинная церковь Скорбящей иконы Божией Матери (она и сейчас там есть).

После окончания школы в 17 лет его призвали в армию. Год и 3 месяца он учился в 3-ем Смоленском стрелково-снайперском военном училище, где прошел ускоренный курс с присвоением ему офицерского воинского звания – младший лейтенант. Это военное училище во время войны находилось в Удмуртской АССР. После окончания училища Михаил Николаевич был назначен начальником 2-го взвода автоматчиков 1056-го самоходно-артиллерийского Клайпедского ордена Кутузова полка.

Он помнит, как ехал к месту назначения по железной дороге через Белоруссию – какая ужасная картина была перед глазами: разоренные и разрушенные населенные пункты и города, сожженные деревни, груды искорёженной военной техники, изрытая бомбежками земля. В Латвии Михаил Николаевич участвовал в форсировании реки Лиелупе, он уже имел звание старшего лейтенанта и командовал ротой автоматчиков. Хорошо помнит тот бой, когда ранило двух командиров и его назначили командиром роты. Когда началось наступление под г. Приекуле, были разбиты три самоходки: одна взорвалась на мине, вторую подбили на подъезде к мосту, третья сумела проскочить мост, но тоже была подбита. И снаряды с подбитых самоходок пришлось под огнем противника переносить для оставшейся в строю самоходки. В Приекуле шли ожесточенные бои, противник боялся потерять крупный морской порт Либава и сосредоточил на этом участке фронта большие силы. Тогда же в одном из боев Михаил Николаевич был ранен. В госпитале он находился больше 7 месяцев и был выписан 21 февраля 1945 года. Осколок в легком размером 1,5 см извлекать не стали, т. к. было опасно его трогать. И он до сих пор носит его…

Из госпиталя Михаил Николаевич возвратился в свою часть, поклонился могилам однополчан, от его роты осталось половина, продолжил там воевать. Город Приекуле был почти весь разрушен, здесь был Курляндский котел, и шли ожесточенные кровопролитные бои: боевые действия прекратились только после капитуляции Берлина. Демобилизовался он в августе 1946 года.

Михаил Николаевич награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. Его семью не обошли печальные вести – на фронте погибли два его старших брата, а отец вернулся с войны инвалидом. Приехав в родные Мокшицы, Михаил Николаевич женился на девушке, которая его провожала и ждала. Устроился работать в милицию участковым, позже перешел в леспромхоз.

В 1962 году семья переехала в г. Конаково, Михаил Николаевич сначала устроился в УС ГРЭС, а позже окончил специальные курсы и работал в горгазе. В 1975 году Михаил Николаевич был приглашен в г. Приекуле на праздничные мероприятия, посвященные 30-летию освобождения города и Победы в Великой Отечественной войне. Ему было вручено удостоверение о том, что его имя занесено в «Книгу Почета города Приекуле». В этом городе находится одно из самых больших братских кладбищ Европы. Здесь на месте ожесточенных боев перезахоронены погибшие воины, госпитальные захоронения - всего более 23000 человек.

В 2000 году Михаилу Николаевичу присвоено звание капитана. Со своей супругой Александрой Александровной он прожил долгую, счастливую жизнь, её не стало в 2018 году в возрасте почти 93 лет. Они вырастили трех дочерей. Сегодня у Михаила Николаевича 5 внуков, 7 правнуков, 1 праправнучка. Он окружен вниманием и заботой своих близких, дочь Галина его ежедневно навещает, они вместе выходят на прогулку во дворе. Вот только слышит он плохо. Интересуется жизнью, спросил меня, как чувствует себя Иван Андреевич Рулев, они ведь одногодки…

Михаил Николаевич не выглядит на свои 95 лет, добрый, позитивный, прошел через пекло войны, радуется каждому дню, благодарит своих близких за внимание. Мужественный человек, 75 лет живет с осколком в легком…

Президиум Конаковского районного совета ветеранов поздравляет вас, Михаил Николаевич, с юбилеем. Желаем вам здоровья, оптимизма. Спасибо за подвиг, за житейскую мудрость, душевное тепло.

Спасибо вам за все,

спасибо,

Что вы в тяжелой битве

сберегли

И это солнце, и простор, и небо,

И жизнь, и красоту

земли!

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя Конаковского районного

совета ветеранов.