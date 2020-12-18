23 декабря 2020 года отметит свой замечательный 90-летний юбилей удивительная женщина, ветеран труда, Учитель с большой буквы Нина Степановна Калюжа, учитель начальных классов средней школы №3 г. Конаково.

Начав работу в школе №3 в 1967 году, Нина Степановна отдавала знания и опыт своим ученикам и коллегам, являясь руководителем методического объединения учителей начальных классов. Ее всегда отличали прекрасные душевные качества - любовь к детям, честность, принципиальность, готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие люди, как она, служат сегодня примером для подрастающих поколений.

Не раз на высоком уровне была отмечена и трудовая деятельность учителя: она награждена значком «Отличник просвещения РСФСР», удостоена медали «Ветеран труда».

Все годы педагогической деятельности она дарила тепло и свет подрастающему поколению. Открывала неповторимый мир своим воспитанникам, умело вела их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры в справедливость, веры в себя. Говорят, что те, кто отдал жизнь школе, остаются учителями навсегда. Нина Степановна доказала это всей своей жизнью. Многие из ее учеников добились успеха в жизни, стали знаменитыми, уважаемыми людьми, профессионалами своего дела. «Вера в добро, в любовь, вера в завтра!» - с таким девизом продолжает шагать по планете Н.С.Калюжа.

Спасибо вам, Нина Степановна, за «сердце такое, что выше звёзд и глубже морей». Пожелаем же вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости, сил и отличного настроения!

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №3 г. Конаково.