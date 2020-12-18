НАШЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Сотрудники газеты - о себе и о «Заре»

Ольга ШАРКУНОВА, ответственный секретарь:



- Работаю в «Заре» с 1998 года. Трудоустроилась кассиром на приеме объявлений. В 1999 году освоила работу на редакционно-издательском комплексе: научилась компьютерной верстке газеты. В 2005 году стала ответственным секретарем. В обязанностях этой должности – сбор «редакционного портфеля» с материалами для публикации, создание макета газеты и верстка его. Также я отвечаю за сайт «Зари» и отправку обязательных экземпляров газеты.



Татьяна ЛИХОТНИКОВА, корректор:



- Я самый опытный сотрудник редакции, пришла сюда в далеком 1981 году корректором. Застала еще редакторов Г.Я.Гусарова, В.Д.Кравченко и Б.П.Осипова. В июле следующего года будет 40 лет моего стажа в «Заре». На мне - грамотность публикаций в газете. Всегда помню про то, «что написано пером - не вырубишь топором». Очень многих помню, как и особую атмосферу редакции, дух газетной работы. Здесь я освоила компьютер: в 1999 году пришло новое оборудование, и я овладела профессией оператора редакционно-издательского комплекса.

Ольга РОМАНОВА, заведующая отделом рекламы:



- В дружный коллектив «Зари» влилась в 2003 году. Начинала бухгалтером-кассиром. После создания в 2005 году отдела рекламы стала его заведующим. В настоящее время занимаюсь приемом объявлений и поиском и версткой рекламы, совмещаю все это с должностью кассира. В работе больше всего ценю замечательный коллектив и то, что в редакции я первой узнаю все новости района. Работа приносит удовлетворение, особенно, когда понимаешь, что финансовое состояние газеты зависит и от меня.

Юлия Кузнецова, художник (работала в «Заре» с 2007 по 2011 г.):



- С детства увлекалась я фотографией, и когда в любимой газете увидела «Требуется фотокорреспондент», не задумываясь побежала в редакцию. Первые впечатления: очень строгий начальник (М.Ф.Михайловский), большие объёмы работы (все сотрудники работали не поднимая головы), уютная атмосфера. Не сразу взяли в штат, как и положено, были творческие испытания. Но моё желание работать в газете, опыт в работе с фотоаппаратом, а ещё любовь к своему городу (её у меня было хоть отбавляй) сделали своё дело. И вот я уже на планёрке. Начальник, как оказалось, вовсе не строгий, умеет и пошутить, и посмеяться, задания даёт творческие, хвалит за снимки, за статьи, а замечания всегда чёткие и по делу. Быстро меня приняли в маленький, но дружный коллектив. Поездки по городу, району, новые знакомства, незабываемые встречи... Помню, как интересно было находить информацию и в архиве, узнавать историю города со страниц старых выпусков.

Работа в газете захватывала, увлекала, каждый раз хотелось найти материал поинтереснее и, конечно, поделиться с читателями. Знаю, что в редакцию не приходят случайные люди. Все работают с увлечением и самоотдачей. Желаю «Заре» долгих лет жизни, процветания, смелых планов, больших побед, высоких достижений и признания!

Людмила Кикало, корреспондент:



- О себе писать всегда трудно. Много где работала в своей жизни, всё время старалась в любой профессии постичь что-то новое, и не только в профессии. В 45 лет пришла работать сначала внештатным корреспондентом в газету «Конаковская народная газета», потом работала в штате. После её закрытия перешла в газету «Конаковская панорама», где также освещала жизнь города и горожан. Когда и её закрыли, пришла в старейшую «районку» «Заря». Особенно понравилась дружная атмосфера в коллективе, где каждый готов помочь друг другу.

Я уже пенсионерка, но на нашу российскую пенсию прожить может, наверно, только йог, а я еще такого просветления не достигла. Да и вообще по характеру люблю находиться в центре событий, веду свой сайт ВКонтакте, где у меня уже почти 4000 подписчиков. Любимая тема моих статей – побывать самой на месте событий и описать их изнутри. Получается это у меня или нет, судить не мне, а читателям.

Анна РИХМАЙЕР, заведующая отделом писем и соцпроблем:



- Мой путь в одну из самых интересных профессий начался ещё в 13 лет, и именно благодаря газете «Заря». В Конакове в то время работал кружок практической журналистики, руководителем которого была журналист районной газеты Валентина Сазонова. Благодаря её энтузиазму и профессионализму мы научились писать, любить общаться и выражать свои мысли.

С работой в профессии мне всегда везло, даже в нашем маленьком городе. Уже в студенческие годы я начала работать на районном телеканале «ТВК», затем судьба снова свела меня с «Зарёй». После двух лет работы в отделе рекламы – снова телевидение, на этот раз городское. В 2019 году, после пятилетнего перерыва, снова пришла в районную газету. Хочется сказать, что в коллектив вернулась так, будто и не уходила. Здесь работают прекрасные люди, с которыми мы всегда находим общий язык. Редакция давно стала вторым домом.

Что же касается работы, то спасибо моей профессии за возможность общаться с интересными людьми и каждый день узнавать что-то новое.

Глеб МАЛАХОВ, водитель:



- Я самый «молодой» сотрудник «Зари», в январе исполнится год работы. Для меня было полной неожиданностью предложение моего старшего брата и главного редактора газеты сесть за баранку редакционного «Рено». Вожу журналистов на репортажи, совмещаю обязанности курьера, осуществляю привоз газеты и развоз ее по точкам (доставка читателям). На этой работе я гораздо чаще стал ездить по району и в Тверь и изучил эти маршруты за год, как не знал предыдущие лет десять. Очень нравится атмосфера в коллективе. В «Заре» интересно работать.

