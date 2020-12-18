ВОТ ТАКАЯ СТАРОСТЬ ЗОЛОТАЯ!

В пятницу, 11 декабря в районном ДК «Современник» прошёл конкурс «Леди золотой возраст-2020». Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района при участии коллектива ДК «Современник» и поддержке администрации Конаковского района проводят его уже в шестой раз.

В этот раз участницами «Леди золотой возраст-2020» стали: Зинаида Ивановна Нукина, Оксана Григорьевна Мезенцева, Лидия Леонидовна Евсеева, Ольга Николаевна Бабушкина, Светлана Тимофеевна Кузина и Людмила Михайловна Клочкова. В холле ДК были выставлены различные творения рук участниц от вышивок, вязаний и картин до солений и варений, конкурсные работы «На все руки мастерицы». Самые смелые зрители смогли угоститься даже домашними наливочками, закусив их маринованными огурчиками.

- Это мероприятие стало уже традиционным, - рассказывает одна из его организаторов Галина Пиуновская, специалист по социальной работе КЦСОН. - Уже определены номера номинантов, разучивается дефиле, участницы входят в «образ» известных актрис, готовы блеснуть красноречием в визитной карточке. А сколько же лет нашим милым дамам? У этих дам нет возраста. Они забывают о нём, когда поднимаются на сцену, и сцена творит чудеса! Они молоды! Молоды душой, их глаза сияют добротой и мудростью. И так хочется подарить им этот праздник, чтобы каждая из них почувствовала себя «Леди», и неважно, в какой из номинаций. Мы очень надеемся, что придут зрители и поддержат наших милых дам, ведь так приятно, когда в зале есть зрители: родные, близкие, знакомые и незнакомые.

Несмотря на сложные условия, организаторам всё же удалось собрать шесть участниц, которые готовы побороться за звание «Золотой леди», чтобы завоевать свою корону и показать всем, что активными, очаровательными и талантливыми можно быть в любом возрасте. Как отметил глава Конаковского района Олег Лобановский в своём приветствии участницам конкурса, у женщин возраст не в паспорте. А в сердце:

- Те, кто стоит сегодня на сцене, молоды душой. Большое спасибо вам за вашу смелость и активную позицию. Конечно, на таких мероприятиях зал должен быть полон, но мы сейчас живём в очень непростое время. Обращаюсь ко всем с просьбой соблюдать все меры безопасности, чтобы вы остались здоровыми и жизнерадостными.

Олег Владимирович поздравил каждую участницу лично, преподнёс им букеты цветов и пожелал хороших выступлений.

Работники РДК «Современник» постарались в этот день максимально обезопасить выступавших и зрителей, обеспечив социальную дистанцию на сцене и в зале.

Начался конкурс, как и обычно, с дефиле. Затем женщины рассказали десять интересных фактов о себе в конкурсном задании «Это я», где описали свою индивидуальность и умения. Выступления сопровождались фотографиями и видеороликами. Так как судьбы почти всех этих женщин связаны с послевоенной историй нашего города и района, зрители и жюри не остались равнодушными к этому конкурсу.

Члены жюри были компетентными людьми, известными в нашем городе. Это Эмма Владимировна Кротова, заместитель директора Центра социальной поддержки населения Конаковского района; Нина Степановна Московская, педагог, член президиума совета ветеранов Конаковского района; Галина Георгиевна Корнилова, председатель конаковской районной организации ВОИ; Ольга Александровна Гулеева, завотделом по работе с детьми, подростками и молодёжью Дворца культуры «Современник»; Екатерина Александровна Трифонова, руководитель клуба ЗОЖ «Обаяние».

Дополнили впечатления о выступавших, конкурс образов, где женщины выступили в роли сказочных героев и известных певиц. Совсем уже скоро закончится этот непростой 2020 год. Что нам готовит новый год? В ожидании чуда на сцену вышли Снежная королева и другие сказочные герои.

Конкурс подошёл к концу, жюри подвело итоги. В результате все конкурсантки получили призы и звания:

«Леди золотой возраст» стала Ольга Николаевна Бабушкина;

Зинаида Ивановна Нукина получила титул в номинации «Леди золотые руки» и подарок от совета ветеранов в рамках программы «Активный возраст»;

Оксана Григорьевна Мезенцева – титул в номинации «Леди грация»;

Лидия Леонидовна Евсеева – «Леди обаяние»;

Светлана Тимофеевна Кузина – «Леди талант»,

Людмила Михайловна Клочкова – «Леди фантазия». Она же завоевала «Приз зрительских симпатий».

Спасибо участницам за смелость, жизненный опыт, креативность, золотые руки и добрые сердца!

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.