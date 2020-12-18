ВАХОНИНСКИЕ ВЕСТИ №6

А У НАС ПРОШЕЛ СПЕКТАКЛЬ!



5 декабря Вахонинский СДК распахнул свои двери для юных зрителей! На сцене Дома культуры состоялась театральная постановка по одноименной сказке Г.Х.Андерсена «Дюймовочка».

Главными героями были воспитанники театральной студии «Гримасики» под руководством Т.Б.Лизиной, она же была и режиссером спектакля. Ребята с удовольствием и большой отдачей исполняли свои роли. И как в любой сказке, победили добро и дружба, Дюймовочка была спасена!

После завершения спектакля воспитанники кружков Вахонинского СДК дали небольшой концерт.

В спектакле и концерте принимали участие Анна Чекменёва, Иван Дементьев, Мария Пахомова, Мария и Екатерина Гаркавенко, Алиса и Артем Власовы, Вероника Мартынова.

Также в процессе постановки своим мастерством порадовали вокальный ансамбль «Улыбка» (младшая и средняя группы, руководитель Ольга Чекменёва), хореографический ансамбль «Браво» (руководитель Ирина Коробова), а также прозвучали задорные частушки в исполнении Варвары Меченкиной и Александпы Петровой. Зрители ушли в восторге!

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЮНЫХ ВАХОНИНЦЕВ



Школьники Вахонинского сельского поселения приняли участие в ежегодном районном конкурсе календариков, а также в ряде других конкурсов, проводимых в Конаковском районе.

Ежегодно управлением образования администрации Конаковского района проводится районный конкурс карманных, настенных и настольных календариков. В этом году конкурс календариков на 2021 год по вопросам безопасности в сети Интернет проведен с 2 по 17 ноября. В конкурсе приняли участие учащиеся 1 - 11-х классов МБОУ СОШ д. Вахонино, обучающиеся учреждений дополнительного образования и воспитанники детских садов вместе со своими родителями (ими были созданы семейные календарики).

Учащиеся школы Вахонино представили на конкурс 2 работы. Итоги конкурса: 2 группа - учащиеся 1 - 4 классов (самостоятельно или вместе с родителями) – Антон Зубков (2 класс) – 2 место. 3 группа - учащиеся 5 - 9 классов коллективная работа отряда ЮИД «Главная дорога» - 1 место.

Также дети приняли участие в смотре-конкурсе детского прикладного творчества на лучшую детскую работу по теме «МЧС России - глазами детей». 3 место заняла коллективная работа учеников 7 класса, 2 место - Сафия Исмоилова, 10 класс.

Районный литературно-поэтический дистанционный конкурс «Мой дом - моя Россия», посвящённый Дню народного единства, также не обошелся без вахонинских школьников. Юные вахонинцы Полина Гусева (2 класс) заняла 2 место, Марьяна Рудель приняла участие.

Также в период с 12 по 15 ноября в МБОУ СОШ д. Вахонино прошло профилактическое мероприятие «Неделя памяти жертв ДТП». Привлечение внимания учащихся к общероссийской проблеме безопасности дорожного движения стало основной целью. Воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни других участников дорожного движения.

В рамках мероприятия дети просмотрели обучающие видеофильмы и презентации.

Приняли участие в обще- школьном опросе «Как часто я и мои близкие нарушают ПДД» с последующим подведением итогов и выводами. Учащиеся 7 - 8 классов приняли участие в диспуте «Культура дорожного движения». В школе юидовцы оформили тематическое окно «Свеча памяти» и вручили обращения-листовки к водителям: «Лихач на дороге – беда на пороге!» и пешеходам: «Пешеход, не спеши – по сторонам посмотри!».

От трагедий на дороге страдают не только те люди, которые сами стали жертвами дорожных происшествий, но и те, кто стал свидетелем ДТП, потерявшие своих близких в автоавариях, получают психологическую травму на всю жизнь.

Мы призываем каждого участника дорожного движения изменить свое отношение к соблюдению правил безопасности на дорогах, не пренебрегать элементарными средствами дорожной безопасности - использовать ремни, детские удерживающие устройства, световозвращающие элементы для пешеходов; садиться за руль только исправного автомобиля, оснащенного в соответствии с погодными условиями; не допускать нарушений ПДД, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям. Всемирный День памяти жертв ДТП – скорбная дата. Будьте осторожны в пути каждый день – пешеход вы, пассажир или водитель!

УСПЕХИ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ



Футбольная команда из Вахонино приняла участие в завершении первенства Конаковского района по мини-футболу сезона 2020 года, который проходил в спорткомплексе «Олимп» г. Конаково.

По итогам года команда заняла почетное 2 место и перешла в первую лигу. Команда состоит из взрослых участников, но все же в ней есть и школьники: это Даниил Шерстобоев, и Данила Сорокин. Ребята не отстают от взрослых участников команды и играют наравне со всеми! Что касается более взрослых участников, то по итогам соревнований вратарь команды Тимур Кадыров был признан лучшим вратарем сезона.

Наверное, стоит перечислить всю команду. В ее состав входят Андрей Кадыров, Саид Нуриддинов Нурик, Владимир Скачков, Владимир Румянцев, Артем Балашов, Сергей Бредков, Юрий Савин, Роман Белорусов, Виктор Никитин и Дмитрий Борзых.

Остается добавить, что в связи с эпидемиологической обстановкой соревнования проводились при соблюдении всех мер предосторожности и прошли без зрителей. Главный тренер команды В.К.Бредков благодарит главу Вахонинского сельского поселения О.В.Селину, а также весь Вахонинский Совет депутатов за помощь в организации соревнований.