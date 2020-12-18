Читатели - о «Заре»

Галина АКСЕНОВА, председатель совета ветеранов Конаковского района:

- Президиум Конаковского районного совета ветеранов поздравляет коллектив газеты «Заря» с юбилеем. На сегодняшний день вы остаетесь единственной возможностью информировать читателей о работе ветеранских организаций. На протяжении многих лет вы тесно сотрудничаете с нами, помогая словом и делом. Ваша газета отличается высоким идейно-нравственным содержанием. Вы всегда поднимаете актуальные проблемы региона. Желаем вам здоровья, интересных встреч, счастья, благополучия, творческих успехов.

Александр ШИНКАРЕНКО, генеральный директор АО «Конаковский завод стальных конструкций», Почетный энергетик России, Почетный гражданин г. Конаково:

- Девяносто лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба! С «Зарей» связана жизнь нескольких поколений жителей нашего города и района. За девять десятилетий на страницах издания отразилась вся история нашей малой родины. Сотни тысяч страниц пролистаны за все это время.

«Заря» - это своего рода и летопись Конаковского завода стальных конструкций: от первой сваи, забитой в июле 1965 года на строительной площадке будущего «КЗСК», и до наших дней. Неоднократно на страницах газеты журналисты рассказывали о трудовой жизни наших заводчан – простых тружеников и достойнейших представителей конаковской земли.

Наиболее тесно лично мне довелось сотрудничать с главными редакторами «Зари» М.Ф.Михайловским и М.А.Малаховым – талантливыми журналистами, настоящими энтузиастами своего дела. У каждого из них своя неповторимая страница в истории газеты и района, но есть и общее: благодаря профессиональной работе этих людей «Заря» сумела сохранить качество и стиль издания и на протяжении многих лет не изменяет себе в главном – остается носителем высокой культуры, изданием интеллигентным и одухотворенным.

От всего коллектива АО «КЗСК» и от себя лично хочу поздравить коллектив «Зари» с этим солидным юбилеем и пожелать дальнейшего творческого роста, расширения читательской аудитории и процветания. Пусть газета уверенно идет к своему 100-летнему юбилею! А ее журналисты и впредь находятся в эпицентре районных событий, выражая интересы своих земляков и освещая самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. А еще хочу пожелать и газете, и нам всем, чтобы жизнь в нашем районе стала более комфортной и ориентированной на нужды простых жителей, чтобы к власти стремились люди, душой искренне болеющие за эту землю, и чтобы всё ими по велению сердца делалось исключительно на ее благо. И тогда со страниц «Зари» мы будем узнавать не только о том, как талантливы наши дети и как хорошо развит у нас спорт, но и о том, как успешно развиваются промышленность и сельское хозяйство и как с каждым днем расцветает и хорошеет наша родная конаковская земля.

Коллектив МБУ «Конаковская МЦБ»:

- Поздравляем вас, весь коллектив редакции газеты «Заря» и её читателей, со знаменательной датой - 90-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!

Сегодня газету «Заря» можно назвать летописью Конаковского района. Менялась страна, и в судьбе газеты, как и в судьбе ее читателей, отразились многие переломные события российской истории.

Все эти годы она была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни Конаковского района. Яркими и запоминающимися остаются материалы о ветеранах и тружениках-профессионалах конаковской земли.

Особое внимание уделяется вопросам патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

Мы благодарны газете за возможность доносить информацию до жителей Конаковского района о деятельности, событиях и культурно-досуговых мероприятиях, которые проходят в стенах нашей библиотеки.

Желаем вам, ветеранам и всему коллективу редакции газеты «Заря» крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почетному возрасту, остается читаемой, желанной и востребованной!

Наталья СЕРГЕЕВА, директор РДК «Современник», депутат Собрания депутатов Конаковского района:

- Заря - это мои коллеги, настоящие профессионалы, настоящие журналисты. Люди, выбравшие своей профессией журналистику, всегда находятся на рубеже: событий, судеб, летописи истории. Люди с огромным человеколюбием, огромным кругозором, честностью, умением слушать и слышать самых разных людей. Еще «Заря» - газета для самого разного читателя, газета, которую ждут. А еще Заря - это мой любимый проект «Конаково. Век двадцатый», который ДК «Современник» реализует вместе с главным редактором Максимом Малаховым. У меня много теплых воспоминаний о главных редакторах «Зари» - и о Борисе Петровиче Осипове, и о Михаиле Федоровиче Михайловском. Радуют работы Анечки Рихмайер, с которой вместе работали на ТВК. Радует, что сейчас в ДК «Современник» ведущим методистом работает Наталья Барановская, которая долгое время трудилась в «Заре». Рада, что могу Максима Малахова называть своим коллегой и настоящим другом.

Владислав ТОЛСТОВ, обозреватель газеты «Тверские ведомости», г. Тверь:

- Газета – это самый подробный, точный и пристрастный летописец, свидетель истории. Когда я работал в администрации Конаковского района, я часто обращался к архивам в редакции районной газеты «Заря», листал старые подшивки, искал первые сообщения о событиях, чьи юбилеи готовились отметить – и это были 20-, 30-, 50-летние юбилеи. Всегда было интересно обнаруживать неизвестные подробности, забытые детали, имена людей, причастных к событиям, которые на дистанции в десятки лет выглядят историческими. То же самое происходит с сегодняшней газетой и теми текстами, которые в ней публикуются. Когда-нибудь эти страницы откроет любознательный исследователь и узнает много интересного о том, как жили люди в Конаковском районе в первой четверти XXI века. Это, наверно, лучшее в профессии журналиста – знать, что твои тексты не просто заполняют пространство газеты, а формируют «образ истории» для последующих поколений.

Газета «Заря» встречает свой 90-летний юбилей, и я хочу искренне пожелать коллегам интересных событий, читательских вопросов, ярких и оригинальных героев, важных и общественно значимых дискуссий.

А что касается уважения и признания со стороны читателей, так оно уже и так есть, и оно заслуженное – потому что «Заря» сопровождает всю жизнь уже не первое поколение жителей Конаковского района. С юбилеем!

София и Сергей БАБУШКИНЫ, постоянные читатели и давние друзья «Зари»:

- От всей души поздравляем редактора, коллектив редакции и читателей районной газеты «Заря» с 90-летним юбилеем!

Многое изменилось за годы существования вашей газеты. Менялись названия издания, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета всегда была близка народу, рассказывала об основных событиях, о людях, которые приумножали славу нашего района, о важных вехах исторического пути.

Ваша работа – это ответственный труд, требующий высокого журналистского и редакторского мастерства. Пусть юбилей газеты станет отправной точкой для поиска новых интересных проектов и публикаций.

Желаем коллективу редакции дальнейших профессиональных достижений, творческих удач и благополучия! Дальнейшего вам расширения читательской аудитории. Мы гордимся тем, что много лет вас читаем.

Я, София, горжусь еще тем, что в далеком 1947 году мой отец после демобилизации из армии после войны начал свою трудовую деятельность в должности секретаря редакции именно в вашей газете, которая называлась тогда «Конаковский ударник». Профессия журналиста стала его профессией на всю жизнь.

Александра ФЕДОТОВА, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района:

- Нашу местную газету выписываю и читаю всегда. В последнее время уровень публикаций вырос, газета стала весомо больше в страницах и в качестве: яркие, разнообразные фотографии, интересные заголовки. О людях и главном редакторе скажу, что они работают без выходных, посещая все мероприятия в нашем Конаковском районе, а у нас их немало! Желаю вам дальнейшего процветания, 90 лет - это немалый возраст, вы шагаете в ногу с первого года жизни нашего района. Творческих успехов, благодарных читателей и побед в различных журналистских конкурсах!

Ирина КАРПОВА, главный специалист молодежного центра «Иволга»:

- Приятно, что районная газета «Заря» идёт в ногу со временем и выпускает не только привычный печатный вариант, но и существует интернет-издание, и даже группы в социальных сетях. Специалистами с большой буквы освещаются не только мероприятия, но и события из многих сфер жизни города и района. Замечательный, сплоченый и отзывчивый коллектив нашей родной газеты, я желаю вам процветания, а также долгих и плодотворных лет жизни!

Александр БАВАРОВ:

Для меня газета «Заря» -

Это поистине большая заря,

Которая однажды взошла

И по сей день освещает и греет

Сердца наших читателей.

Мы любим тебя, читаем

И стихи про тебя слагаем.