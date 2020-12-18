У «ЗАРИ» - ЮБИЛЕЙ

Ровно 90 лет назад, в самом конце 1930 года, в Конаковском районе вышел в свет первый номер газеты, которая называлась «За коллективизацию». К сожалению, в бурных водах российской истории, первый экземпляр газеты, датированный концом декабря 1930 года, бесследно сгинул. Но почти все годовые подшивки газеты, начиная с 1931 года, в редакции сохранилась. И по ней сегодня мы восстанавливаем свою историю и прослеживаем историю нашего района. Ведь «Заря» - его ровесник.

На протяжении всех этих долгих лет газета называлась и «За коллективизацию» и «Пятилетка» и «Конаковский ударник». В 50-е годы она стала «Зарей коммунизма». А в 1965 году у нее появилось современное название – «Заря». Случилось это в апреле. Так что, в этом году можно смело отмечать не только 90-летие нашего печатного органа, но и 55-летие «брэнда» газеты, под которым ее знают и помнят практически все. О прошлом и нынешнем дне главной газеты района рассказывает главный редактор М. Малахов.

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«Заря»... Газета знакомая с детства. Сколько себя помню, она все время сопровождала нашу жизнь. В семье обязанность забирать корреспонденцию из почтового ящика была моей и три раза в неделю к нам в дом приходила он - «местная газета». Когда мне было лет 10, я даже написал письмо в газету, где критиковал отсутствие табличек с расписанием автобусов на остановке у здания исполкома города и даже придумал своей первой заметке название: «А воз и ныне там». Письмо, конечно же, не опубликовали, но таблички вскоре появились. Но никогда и мысли не было о том, что я буду в этой газете работать и даже стану ее редактором...

Кратко об истории газеты. При рождении называлась она «За коллективизацию» и являлась печатным органом Конаковского РК ВКП (б). Ее первым ответственным редактором стал А.Новиков. В марте того же года газету переименовывают в «Пятилетку» и ее редактором становится Шейнберг. С волнением листаешь эти хрупкие пожелтевшие страницы и видишь, что в том же году газета подписывается заместителями ответственного редактора Овчинкиным и Фроловым, но и фамилия Шейнберг время от времени появляется на последней четвертой странице газеты.

Вскоре подпись «Шейнберг» сменилась на «И. Апель», и в 1935 году газета вновь меняет «вывеску». Теперь она называется – «Конаковский ударник». Диву даешься - как своевременно менялись названия, как точно и четко они отражали меняющуюся генеральную линию партии. Идет раскулачивание и коллективизация – одно название, пошла индустриализация - второе, надо пришпорить коней и выполнить пятилетку за три года - и вот уже вовсю рекламируется ударный труд.

Забыли сказать, что все это время редакция газеты совокупно с типографией находилась в г. Корчева. После его переноса в связи с затоплением территории Московским морем, редакция переезжает в г. Конаково на ул. Свободы. Случилось это в «роковом» 1937 году. Редактор Апель освоился на новом месте и продолжил выпускать газету, тираж ее в том году составил более пяти тысяч экземпляров. Однако, к концу года его на столь беспокойном посту сменил С. Вернов.

В предвоенные годы ответственным редактором был Ф. Базылев. В военные годы – А. Житников, затем в конце 40-х – Д. Синев и С. Шадрин. К сожалению, утеряны подшивки за 1941-43 годы (кто-то брал ее лет 10 назад из редакции, да так и не вернул), но мы хорошо помним, какой выходила газета в ноябре-декабре 1941 года. Один листочек формата А4 на плохой упаковочной бумаге, со сводкой информбюро и призывами «Ни шагу назад». По газете видно - какое критическое, страшное было время. Но газета выходила!

В начале-середине 50-х годов редактором газеты продолжил быть С.Шадрин С 21 августа 1952 года газета вновь меняет название. Теперь она – «Заря коммунизма». Выходила она тогда одним листом формата А3 на 2-х страницах, у газетчиков называемых «полосами», тираж ее составлял 2280 экземпляров и стоила она 10 копеек. С сентября 1956 года главным редактором становится И. Слезин. Выходила газета 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

С 1958 года на территории современного Конаковского района параллельно выходила еще и газета Завидовского райкома КПСС «Ленинская искра», редакторами которой были Е. Семула и М. Козловский. В апреле 1962 года выпуск «Зари коммунизма» был прекращен (так как Конаковский район вошел в состав Калининского района), на тот момент ее редактором был Л. Баранов. Но с апреля 1965 года, в связи с тем, что Конаковский район вновь обрел самостоятельность, газета выходит снова и уже под современным названием - «Заря». Ее тираж на тот момент составил 5000 экземпляров, она уже 4-х полосная и стоит 2 копейки, а выходит 3 раза в неделю (среда, пятница и воскресенье). Вплоть до 1991 года цена ее, как и объем в страницах (полосах) не меняется.

Главным редактором становится Г. Гусаров, который возглавляет ее на долгие 18 лет. При Георгии Яковлевиче «Заря» и становится той самой газетой, которую знают и помнят многие наши старожилы. Ее разовый тираж в 80-е годы увеличивается до фантастических для районки 21 000 экземпляров при трехразовом недельном выходе (вторник-четверг-суббота, затем среда-четверг-суббота). В год, таким образом, выпускается 156 четырехполосных номеров (более 600 полос в год) общим годовым тиражом свыше трех миллионов экземпляров! И это районная газета!

Штат редакции достигает 15 человек, в ней есть, помимо главного редактора и его заместителя, еще ответственный секретарь, заведующие отделами и корреспонденты, фотокор, корректор и машинистка, и даже водитель, уборщица и курьер. С 1973 года редакция занимает 6 помещений на 2-м этаже конаковской типографии на ул. Промышленной, д. 4, площадью более 100 квадратных метров. Это были года расцвета страны под названием СССР и газета цвела и развивалась вместе со страной. Нельзя не вспомнить фотокорреспондентов «Зари» 70-80-х годов, Это Ю. Шмелев, Е. Чухлов, позже - Б. Смирнов и И. Пальчиков... Весь район знал имена журналистов В. Сазоновой и В. Степановой, Б. Осипова и С. Фунтикова, М. Михайловского, Л. Букина и О. Парфеновой...

С декабря 1983 года и вплоть до августа 1991 года главным редактором «Зари» работает В. Кравченко. Ей досталось непростое время – в 1985 году в стране был взят курс на перестройку, одной из составляющих которой, стала, как известно, гласность. И если направление на «ускорение» экономики в итоге потерпело крах, то благодаря гласности расцвела советская, а позже – российская пресса. Это было небывалое, интересное, захватывающее время. Однако, экономические трудности вскоре перечеркнули всю эйфорию. С конца 80-х в стране были объявлены рыночные отношения, а с 1992 года всех нас захватил «дикий рынок».

Как выживала газета в начале 90-х мог бы рассказать новый главный редактор - Б. Осипов. Но увы... его, как и многих других, уже нет с нами. С 1991 по 2006 год он рулил «Зарей» и это были трудные времена. Однако, благодаря тому, что районные газеты, потеряв своих «партийных» учредителей, смогли скооперироваться в организацию, представляющую и защищающую интересы местных газет - Верхневолжскую ассоциацию периодической печати» (ВАПП), они живут и поныне. ВАПП нашел диалог и с региональной властью и с местными администрациями. И теперь органы власти двух уровней в большинстве случаев являются (наряду с ВАПП) соучредителями каждой из городских районных газет Тверской области. Газеты стали расти технически: «Заря» в 1999 году перешла на офсетную печать и компьютерную верстку, с начала 2000-х печатается в Твери, с 2013 выходит в цвете (обложка и разворот).

К сожалению, тираж с 21 000 в 80-е годы, упал до 10-15 тысяч в начале 90-х и до 4 000 в конце оных. Газета с 1992 года стала выходить сначала 2 раза в неделю (среда-суббота или вторник-пятница), а с июля 2002 года стала еженедельной, но объемом в 8 полос.

В 2006 году главным редактором на ближайшие 10 лет становится М.Ф.Михайловский. Стало больше рекламы, стала толще телепрограмма и объем еженедельного выпуска возрастает сначала до 12, а затем и до 16 полос.

Сотрудничество с «заре» для меня началось примерно в 1998 году. А в 2005-м я пришел в «Зарю» на штатную работу, на которую меня принял Борис Петрович Осипов. Но своему становлению, как журналиста, я благодарен Михаилу Федоровичу Михайловскому. При нем газета гораздо чаще стала затрагивать острые темы, подача материалов и по стилю и графически вышла на новый современный уровень. С целью привлечения подписчиков «Заря» даже разыгрывала телевизоры и смогла на собственные (а точнее - спонсорские) средства приобрести новую иномарку.

В настоящее время «Заря» выходит номиналом в 16 полос, но очень часто бывает и 20 и 24 и даже 36 и 40 (это когда соучредитель – администрация Конаковского района публикует свои нормативные документы). Разовый тираж упал до полутора-двух тысяч.

С ноября 2016 года я работаю главным редактором «Зари», с каждым годом становясь все менее журналистом и все более управленцем. К сожалению, требования к организации со стороны всевозможных «контролеров» одинаковы, работают ли в ней 700 человек, или как у нас - всего лишь семь. Но, благодаря журналисту-самородку Людмиле Кикало и активной и (теперь уже) опытной Анечке Рихмайер, которая лет 10 начинала у нас свои первые шаги в журналистике, газета наполняется свежими новостями. И хорошо, что, несмотря на тотальное наступление интернет-СМИ, старую добрую газету читают и есть еще много читателей, которым мы нужны...

Спасибо вам за это! Вы – члены нашей большой семьи, которая называется «Заря»!

Максим МАЛАХОВ,

Главный редактор.