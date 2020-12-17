Лариса Мосолыгина: «Президентские выплаты семьям с детьми подтверждают социальные приоритеты государства»

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина прокомментировала инициативы Президента Владимира Путина по поддержке семей с детьми, о которых глава государства сообщил в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

«Можно только приветствовать решение президента об увеличении размера пособия семьям с невысоким уровнем доходов до одного прожиточного минимума на каждого ребенка от 3 до 7 лет. И конечно, будет не лишним подарок к Новому году всем семьям, имеющим детей до 7 лет, в размере 5000 рублей – также на каждого ребенка. Эти выплаты подтверждают, что государство даже в период пандемии коронавируса принимает верные управленческие решения в экономике и финансах, которые позволяют относиться к социальной сфере как к безусловному приоритету, причем как на общефедеральном, так и не региональном уровнях», – отметила Лариса Мосолыгина.

17 декабря Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции. Говоря о мерах социальной поддержки, глава государства сообщил о планах увеличить одно из социальных пособий.

«Для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка», – сказал Владимир Путин.

Завершая пресс-конференцию, президент заявил о том, что к Новому году все семьи с детьми до 7 лет получат к Новому году выплату в размере 5000 рублей.

В проекте бюджета Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, который в начале декабря был рассмотрен на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени и внесен в областное Законодательное собрание, на предоставление мер социальной поддержки ежегодно предусматривается 10,5 млрд рублей. Около половины данных средств предусмотрено на меры поддержки семей с детьми.