Юнармейцы Тверской области почтили память легендарного танкиста Степана Горобца

17 декабря юнармейцы школы № 38 города Твери возложили цветы к братской могиле в деревне Братково Старицкого района, где похоронены 87 советских солдат и офицеров, в том числе Герой Советского Союза, командир легендарного экипажа танка Т-34 Степан Горобец. Памятное мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Сержант Степан Христофорович Горобец в ходе рейда 21-ой отдельной танковой бригады на Калинин 17 октября 1941 года провел с запада на восток свой танк «Т-34» через занятый противником город, уничтожая врага, чем вызвал замешательство и панику в рядах фашистов.

16 декабря весь маршрут легендарного танкиста повторили юнармейцы и ребята из военно-патриотического отряда «Горностай» в ходе рейда, приуроченного к Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут стартовал от Комсомольской площади, где установлен памятник знаменитому танковому экипажу, и завершился у посёлка Элеватор, где находится знак «Рубеж».

Памятные мероприятия в знаменательную для всего города дату состоялись на мемориалах и воинских захоронениях Твери. Губернатор Игорь Руденя принял участие в церемонии возложения цветов у стелы «Город воинской славы» и у Обелиска Победы.

«Калинин стал первым областным центром, который был освобожден 79 лет назад. Это стало сигналом к осмыслению силы духа русских людей, которые защищали свою Родину, и защищали ее неизменно стойко, патриотично и самоотверженно. Сегодня мы вспоминаем воинов, которые отдали свою жизнь за Победу, и тех, кто прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, освободил нашу страну от фашистов. Это пример для молодого поколения, которое должно равняться на тех, кто подарил нам независимость», – сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области