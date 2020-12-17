Валентин Пантелеев: «В Тверской области работа по укреплению первичного звена здравоохранения ведется в едином русле с федеральной властью»

Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев, комментируя прошедшую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию Президента России Владимира Путина, отметил, что задачи главы государства по развитию первичного звена здравоохранения активно выполняются в тверском регионе.

«Мы видим, что региональная власть усилила работу по укреплению первичного звена здравоохранения в муниципальных образованиях области, особенное внимание уделяя отдаленным территориям. На это нацелена и новая региональная программа, рассчитанная на 2021 – 2025 годы, которая буквально вчера рассматривалась губернатором на заседании областного правительства. Важно, что эта работа ведется в едином русле с федеральной властью, что мы сегодня вновь увидели в ходе пресс-конференции главы государства. Врачебное сообщество, члены нашей палаты готовы принять участие в совершенствовании и реализации этой программы», – сказал Валентин Пантелеев.

17 декабря Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции. Одна из тем касалась планов государства по развитию первичного звена здравоохранения.

«Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, – они все у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это 500 миллиардов рублей из федерального бюджета плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Где-то в ближайшие три года уже около 300 миллиардов должно быть выделено и должно быть освоено. К некоторым направлениям совершенствования системы первичного звена здравоохранения мы приступили. Например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас, я это вижу тоже по вопросам, которые поступают, но это уже, можно сказать, часть программы развития первичной системы здравоохранения».

Накануне, 16 декабря, на заседании Правительства Тверской области был рассмотрен проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.

«В программу включено переоборудование фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой помощи, обновление транспорта, строительство новой Бежецкой межрайонной больницы. Это должна быть высокотехнологичная больница с современными рабочими местами для специалистов. Кроме того, в программу входит приобретение оборудования и усиление кадровой политики. Планируем выделить дополнительные средства на внебюджетные места в ТГМУ для целевого обучения специалистов», - отметил губернатор Игорь Руденя,

В рамках программы до 2025 года запланировано строительство четырёх детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, врачебной амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района, первичного амбулаторного травматологического центра в Твери, реконструкция Бологовской ЦРБ, капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник Осташковской ЦРБ, поликлиник Ржевской и Кимрской ЦРБ.

Кроме того, в ближайшие пять лет в регионе будет установлено 100 фельдшерско-акушерских пунктов, появится 15 модульных врачебных амбулаторий, что позволит обеспечить доступность и качество оказания первичной медицинской помощи для жителей сельской местности.

Отдельный пункт программы – закупка необходимого медицинского оборудования для Ржевской, Вышневолоцкой, Нелидовской, Осташковской, Бологовской центральных районных больниц. Кроме того, запланировано приобретение 93 единиц специального автомобильного транспорта. Для укрепления кадрового потенциала в Тверской области будет продолжена реализация программ «Земский врач», «Земский фельдшер».