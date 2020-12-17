Александр Бутузов: «Инициативы Владимира Путина всегда носят адресный характер»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов прокомментировал итоги ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоялась сегодня, 17 декабря.

«В конце пресс-конференции глава государства сообщил о том, что к Новому году российские семьи с детьми до 7 лет получат еще одну выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка. Хотелось бы в связи с этим отметить, что все инициативы Президента Владимира Путина носят адресный характер, направлены на конкретного человека. Это очень важная особенность его внутренней политики, которая мне лично импонирует», – сказал Александр Бутузов.

Он также отметил, что еще одним подтверждением высокого внимания к судьбам конкретных людей является реакция главы государства на поступившие из регионов сообщения о задержках стимулирующих надбавок медикам, работающим в «красной зоне» инфекционных госпиталей. Владимир Путин сказал, что все обращения подобного рода будут систематизированы и за этим последует реакция.

«С удовлетворением посмотрел сообщения федеральных и тверских СМИ о том, что в Верхневолжье выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, производятся в полном объёме», – отметил Александр Бутузов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Тверской области накануне обсуждалась на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей.

«В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд. По запасам он сейчас составляет порядка 15%. Есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые планируются под ковидные госпитали. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный», – сообщил Владимиру Путину Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в регионе действуют ограничения в проведении массовых мероприятий, под особым контролем – соблюдение масочного режима жителями. В общественном транспорте организована раздача бесплатных масок. Подготавливается инфраструктура для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В этом году при поддержке Федерации в рамках программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции автопарк службы скорой медицинской помощи Тверской области пополнили 43 новых автомобиля.