Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 декабря 2020 г.

posted by Максим Малахов on чт, 12/17/2020 - 15:35

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 758 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 292 человека.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 300 438, в том числе за последние сутки их проведено 4308.

         Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4778 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.          Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         426 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:


Тверь 6105

Конаковский район 1328

Ржев 1267

Вышневолоцкий городской округ 1158

Кимры 919

Торжок 950

Калининский район 786

Осташковский городской округ 498

Лихославльский район 462

Торопецкий район 416

Нелидовский городской округ 397

Бологовский район 410

Максатихинский район 323

Кашинский городской округ 320

Старицкий район 348

Бежецкий район 300

Калязинский район 244

Торжокский район 209

Зубцовский район 204

Оленинский муниципальный округ 191

Западнодвинский муниципальный округ 198

Весьегонский муниципальный округ 184

Рамешковский район 167

Ржевский район 159

Андреапольский муниципальный округ 205

Спировский район 162

Селижаровский район 148

Кувшиновский район 141

Кимрский район 129

Кесовогорский район 109

Фировский район 91

Краснохолмский район 67

ЗАТО Озёрный 70

Жарковский район 58

Лесной муниципальный округ 52

Сонковский район 48

Пеновский муниципальный округ 39

Бельский район 33

Сандовский муниципальный округ 26

Молоковский район 25

Удомельский городской округ 16


         В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

         Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

         До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

         В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области