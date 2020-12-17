Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 758 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 292 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 300 438, в том числе за последние сутки их проведено 4308.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4778 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

426 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6105



Конаковский район 1328



Ржев 1267



Вышневолоцкий городской округ 1158



Кимры 919



Торжок 950



Калининский район 786



Осташковский городской округ 498



Лихославльский район 462



Торопецкий район 416



Нелидовский городской округ 397



Бологовский район 410



Максатихинский район 323



Кашинский городской округ 320



Старицкий район 348



Бежецкий район 300



Калязинский район 244



Торжокский район 209



Зубцовский район 204



Оленинский муниципальный округ 191



Западнодвинский муниципальный округ 198



Весьегонский муниципальный округ 184



Рамешковский район 167



Ржевский район 159



Андреапольский муниципальный округ 205



Спировский район 162



Селижаровский район 148



Кувшиновский район 141



Кимрский район 129



Кесовогорский район 109



Фировский район 91



Краснохолмский район 67



ЗАТО Озёрный 70



Жарковский район 58



Лесной муниципальный округ 52



Сонковский район 48



Пеновский муниципальный округ 39



Бельский район 33



Сандовский муниципальный округ 26



Молоковский район 25



Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области