Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 декабря 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 758 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 292 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 300 438, в том числе за последние сутки их проведено 4308.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4778 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
426 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6105
Конаковский район 1328
Ржев 1267
Вышневолоцкий городской округ 1158
Кимры 919
Торжок 950
Калининский район 786
Осташковский городской округ 498
Лихославльский район 462
Торопецкий район 416
Нелидовский городской округ 397
Бологовский район 410
Максатихинский район 323
Кашинский городской округ 320
Старицкий район 348
Бежецкий район 300
Калязинский район 244
Торжокский район 209
Зубцовский район 204
Оленинский муниципальный округ 191
Западнодвинский муниципальный округ 198
Весьегонский муниципальный округ 184
Рамешковский район 167
Ржевский район 159
Андреапольский муниципальный округ 205
Спировский район 162
Селижаровский район 148
Кувшиновский район 141
Кимрский район 129
Кесовогорский район 109
Фировский район 91
Краснохолмский район 67
ЗАТО Озёрный 70
Жарковский район 58
Лесной муниципальный округ 52
Сонковский район 48
Пеновский муниципальный округ 39
Бельский район 33
Сандовский муниципальный округ 26
Молоковский район 25
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области