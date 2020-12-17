В Тверской области производители пушнины получат поддержку из федерального и регионального бюджетов

Меры поддержки агропромышленного комплекса региона рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 16 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Свыше 108 млн рублей из федерального и областного бюджетов планируется направить на поддержку пушного звероводства и племенного животноводства. В частности, субсидии предусмотрены для ООО «Зверохозяйство Знаменское» Торопецкого района, трёх хозяйств Калининского района – ООО «Меха», ООО «Новые меха», ООО «Зверохозяйство Савватьево».

16 декабря на заседании регионального Правительства, где были подведены итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2020 году, Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки аграриев, а также провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений.

«Перед профильным Министерством поставлены задачи по усилению работы, в том числе надо чаще общаться с сельхозтоваропроизводителями, которые работают на земле. Считаю, что надо увеличить помощь по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства. Эта отрасль требует постоянного внимания, никаких перерывов в этом процессе быть не может», - отметил Игорь Руденя, комментируя вопрос журналистам после заседания Правительства.

В 2020 году объем господдержки сельхозпроизводителей превысил 1 млрд рублей.

По итогам года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе региона. В первые 9 месяцев 2020-го Тверская область по этому показателю обеспечила 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 млрд рублей – это 117,3% к 2019 году.

Одно из приоритетных направлений аграрного комплекса - льноводство. По площадям посевов льна-долгунца регион сохраняет лидерские позиции: первое место в Центральном федеральном округе и второе – в Российской Федерации. В регионе посевные площади культуры доведены с 4,9 тыс. га (в 2019 году) до 5,8 тыс. га. До 5,8 тыс. тонн увеличилось производство льноволокна реализуется ряд мер для формирования в регионе современного льноперерабатывающего комплекса. В том числе это субсидии на возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области