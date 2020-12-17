Выплаты медикам Тверской области, которые лечат больных коронавирусом, производятся в полном объёме

Все выплаты врачам, работающим в «красной зоне» инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объёме.

«Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение. Конкретный номер инфекционной больницы в обращении не был назван, поэтому сейчас Минздравом будет оперативно изучена данная информация», - отметил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

С начала введения стимулирующих надбавок медикам в Тверской области за счет средств федерального бюджета выплаты с учетом отпускных получили 8092 работника здравоохранения на общую сумму свыше 1 млрд 276 млн рублей.

В ходе пресс-конференции Президента Владимира Путина 17 декабря был озвучен вопрос из колл-центра, касающийся Тверской области. Волонтер проинформировала главу государства, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба на то, что врачам в «красной зоне» не производятся выплаты с сентября. «Медики из города Кола Мурманской области ни раз не получили надбавку за работу с ковидными больными, такая же ситуация в городе Качканар Свердловской области, в военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были аж в сентябре, также и у медиков инфекционной больницы города Тверь», – прозвучало во время пресс-конференции.

Министерство здравоохранения Тверской области