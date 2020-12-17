Губернатор Игорь Руденя впервые вручил учёным Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

17 декабря Игорь Руденя вручил учёным премии Губернатора Тверской области за выдающиеся достижения в науке и технике. Новая награда для коллективов исследователей, молодых учёных, аспирантов и студентов была утверждена в этом году по инициативе главы региона.

Открывая торжественную церемонию вручения наград, Игорь Руденя подчеркнул: Тверская область является одним из центров развития отечественной науки и высшего образования. Работы лауреатов премии в полной мере подтверждают этот статус.

«Исследования и заслуженных учёных, и молодёжи, которая делает первые шаги в науке, ориентированы на практическое применение, могут быть использованы для развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона. Успешные высшие учебные заведения, проводящие значимые исследования, участвующие в научно-производственных объединениях, обеспечивают подготовку высококвалифицированных молодых специалистов. А это ключ к успеху нашего региона и всей Российской Федерации. Поддержка науки является частью долгосрочной стратегии Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

В номинации «Студент года» присуждено четыре премии. По направлению «техника и технологии, медицинские науки» победу одержал Михаил Пахомов. Студент Тверского медуниверситета является автором свидетельств на ноу-хау, в том числе по разработке хирургического инструментария и модернизации существующего – устройства для ограничения глубины рассечения тканей, ножниц для клиновидной резекции ногтевой пластины и других.

«Очень приятно, что Правительство Тверской области отметило тех, кто занимается научной деятельностью, продвигает научные идеи, которые возможно изменят наше будущее. Это значимая поддержка, особенно для студентов и молодых учённых. Нам важно, что нас заметили, нашими разработками интересуются», - сказал Михаил Пахомов.

По направлению «естественные и точные науки» победил студент ТГТУ Матвей Маньков за разработку устройства для заряда автоматической зарядно-десульфатирующей станции, по направлению «сельскохозяйственные науки» - студент ТГСХА Илья Калинин за исследование инновационных методов борьбы с борщевиком и разработку сверхвысокочастотной установки для удаления сорняков. Лауреатом премии по направлению «гуманитарные науки» также стал студент РАНХиГС Михаил Бабайцев, чья научная деятельность сконцентрирована на сохранении и популяризации историко-культурного наследия Тверской области. Он провел комплекс мероприятий по сканированию памятников деревянного зодчества музея «Василёво» в Торжокском районе.

Премии присуждены также в номинации «Аспирант года». По направлению «техника и технологии, медицинские науки» лучшей признана работа аспиранта ТГТУ Юлии Павловой. Она разработала методики расчета теплообмена в дуговых сталеплавильных печах, позволяющих снизить расход электроэнергии и топлива. По направлению «естественные и точные науки» премия присуждена за разработку биокатализаторов на основе глюкозооксидазы для получения витаминов и лекарственных препаратов. Её автор аспирант ТГТУ Александрина Сульман. В числе награждённых - аспирант ТвГУ Егор Шмаков (направление «гуманитарные науки, социальные науки») за разработку учебно-методических программ для старшеклассников.

Премии в номинации «Молодой учёный года» присвоены доценту кафедры биотехнологии, химии и стандартизации ТГТУ Антонине Степачёвой, доценту кафедры технологических транспортных машин и комплексов ТГСХА Антону Фирсову, доценту кафедры медиатехнологий и связей с общественностью ТГТУ Вере Потамской.

Кроме того, были награждены коллективы учёных. Третье место занял коллектив ТвГУ за разработку физико-химических основ нанотехнологии. Второе место присуждено коллективу ТГСАХ по направлению деятельности «регулятивно-динамическая модель диалога». Первое место - у коллектива ТГТУ за разработку наноструктурированных, гетерогенных катализаторов на основе различных носителей.

Учёные выразили благодарность Правительству Тверской области за присуждение премий, назвав это событие историческим для всего тверского региона.

«Считаю, что данная премия - это начало новой традиции, которая будет продолжаться из года в год. Уверен, что впереди будет много новых открытий. Важно, чтобы тверские высшие учебные заведения Тверской области всегда звучали с большой буквы и были поводом для гордости», - отметил Игорь Руденя.

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место - 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей. Выплаты, по решению регионального Правительства, не будут подлежать налогообложению.

Пресс-служба Правительства Тверской области