В Тверской области 22 тысячи детей из многодетных семей и детей с ограничениями по здоровью получат новогодние подарки

В Тверской области дети из многодетных семей с невысоким доходом, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат к Новому году подарки. Их выдача начнется 23 декабря. Всего в Верхневолжье планируется порадовать новогодними сладостями почти 22 тысячи ребят.

Подарки полагаются детям в возрасте от 3 до 18 лет, при этом родителям не нужно писать заявление на их предоставление.

Распределением подарков займутся сотрудники отделений по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» в муниципальных образованиях. При выдаче будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности.

Телефоны и адреса центров в муниципалитетах можно найти по ссылке: https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/.

В Тверской области ежегодно расширяются меры поддержки для многодетных семей.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Ключевое направление – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей».

В 2020 году в Тверской области впервые были выданы бесплатно комплекты школьных форм для учеников с 1 по 5 класс, которые воспитываются в семьях с тремя или более детьми. Также для многодетных семей с текущего года по инициативе Игоря Рудени введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. В 2019 году многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Актуальная информация об этих и других направлениях поддержки представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области