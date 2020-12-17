В мессенджерах жителей Тверской области распространяется фейк о готовящемся локдауне

В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01.2020 года. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось. Распространение подобных фейковых сообщений зафиксировано также в других регионах страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области