В Тверской области более 2300 детей на дистанционном обучении получили бесплатные продуктовые наборы

В Тверской области 2396 детей, которые находились на дистанционном обучении с 1 сентября по 30 ноября, получили продуктовые наборы. Еще 1485 ребят, которые учились на дому с 1 по 11 декабря, будут обеспечены ими до конца месяца. Эта мера поддержки семей с невысокими доходами введена по поручению Губернатора Игоря Рудени.

«Очень важно сделать так, чтобы получение продуктовых наборов было удобным, чтобы они доставлялись до семей», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении вопроса на одном из заседаний областного Правительства.

Из регионального бюджета на эти цели выделено более 1,2 млн рублей. Продуктовые наборы формируются тверским производителем из расчета 40 рублей за учебный день на одного ребенка. Состав пайка – единый для всего региона и утвержден распоряжением Правительства Тверской области. Наполнение варьируется только в зависимости от количества дней, проведенных школьником на дистанционном обучении. В наборы могут входить мясные консервы, макаронные изделия, гречка либо другие крупы, печенье, сушки, джем.

Информация о количестве учащихся, которые находятся на дистанционном обучении, ежедневно поступает в Министерство демографической и семейной политики Тверской области. Затем через «Мой семейный центр» г. Твери и Калининского района осуществляется передача предварительных заявок от муниципальных образований Тверской области поставщику для дальнейшего формирования продуктовых наборов. Пайки выдают в фирменных пакетах от Минсемьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области