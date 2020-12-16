Тверской вуз вошел в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии – 2021 QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia). Это один из трех основных международных рейтингов университетов. От России него в вошел 121 вуз, в том числе Тверской государственный технический университет.

Тверской политех в российском сегменте рейтинга разделил 82 место вместе с группой других вузов. Всего в настоящее время в России работают 724 высших учебных заведения.

В общей сложности в рейтинг QS WUR: EECA включены 400 лучших вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Венгрии, Казахстана, Киргизстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.

Учреждения оценивались по 10 критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в Интернете, доля сотрудников со степенью PhD, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов. Каждый критерий вносил вклад в общую оценку университета.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021

Тверская область обладает значительным научным потенциалом, считает Губернатор Игорь Руденя. По инициативе главы региона в Верхневолжье учреждена премия за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Премия присуждается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, создание образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области. Ее получатели – студенты и сотрудники вузов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Всего утверждено 4 номинации, в каждой по 4 направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Размеры премии составят от 50 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Выплаты, по решению регионального Правительства, не будут подлежать налогообложению.

Пресс-служба Правительства Тверской области