В Тверской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и реконструируют более 10 больниц

Строительство новых и модернизация действующих учреждений здравоохранения, оснащение медицинских организаций оборудованием, устранение дефицита медицинских кадров. Эти и другие направления включены в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Проект программы рассмотрен на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В программу включено переоборудование фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой помощи, обновление транспорта, строительство новой Бежецкой межрайонной больницы. Это должна быть высокотехнологичная больница с современными рабочими местами для специалистов. Кроме того, в программу входит приобретение оборудования и усиление кадровой политики. Планируем выделить дополнительные средства на внебюджетные места в ТГМУ для целевого обучения специалистов», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы СМИ после заседания.

В рамках программы до 2025 года запланировано строительство четырёх детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, врачебной амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района, первичного амбулаторного травматологического центра в Твери, реконструкция Бологовской ЦРБ, капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник Осташковской ЦРБ, поликлиник Ржевской и Кимрской ЦРБ.

Кроме того, в ближайшие пять лет в регионе будет установлено 100 фельдшерско-акушерских пунктов, появится 15 модульных врачебных амбулаторий, что позволит обеспечить доступность и качество оказания первичной медицинской помощи для жителей сельской местности.

Отдельный пункт программы – закупка необходимого медицинского оборудования для Ржевской, Вышневолоцкой, Нелидовской, Осташковской, Бологовской центральных районных больниц. Кроме того, запланировано приобретение 93 единиц специального автомобильного транспорта.

Для укрепления кадрового потенциала в Тверской области будет продолжена реализация программ «Земский врач», «Земский фельдшер».

Общий объём финансирования региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие пять лет составит 6,2 млрд рублей, в 2021 году – 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области