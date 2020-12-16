В Тверской области планируют открыть четыре лаборатории в муниципалитетах для ПЦР-диагностики на коронавирус

В Тверской области планируют открыть четыре дополнительные диагностические лаборатории, где будут проводиться исследования на коронавирусную инфекцию. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 16 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Создание инфекционного коечного фонда, меры, направленные на сохранения здоровья жителей Тверской области в период пандемии – эти темы прозвучали в числе первых на встрече Губернатора Игоря Рудени с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона неоднократно подчеркивал – обеспечение своевременного и качественного проведения тестирований по выявлению коронавируса является одной из важных задач.

В Тверской области планируется создание дополнительных лабораторий в крупных муниципалитетах Верхневолжья. Предполагается, что такие центры создадут при Ржевской, Кимрской, Вышневолоцкой и Бежецкой центральных районных больницах. Открытие новых лабораторий позволит повысить оперативность проведения ПЦР-диагностики.

На заседании обсуждались вопросы закупки оборудования, кадрового обеспечения. Предполагается, что учреждения продолжат работу и по окончании пандемии: на их базе будут проводить исследования на инфекционные заболевания.

В настоящее время в Тверской области, по сравнению с весенним периодом, в разы увеличено количество тестирований в сутки. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло почти 400 000, в том числе за прошедшие сутки их проведено свыше 5 000.

Исследования на COVID-19 в Тверской области проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Областной клинической больнице, Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медико-санитарной части ФСИН. Также тестирование организовано в частных медицинских организациях.

На заседании штаба рассмотрен вопрос о расширении госпитального фонда для лечения пациентов с COVID-19. На сегодняшний день развернута 2171 койка. К концу декабря этот показатель планируется увеличить до 2446 коек. С учетом дополнительных резервов возможности расширения мощностей в Тверской области составляют 2916 коек.

Пресс-служба Правительства Тверской области