Игорь Руденя поздравил защитников Калинина с 79-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря Губернатор Игорь Руденя поздравил фронтовиков Верхневолжья, защищавших Калинин во время Великой Отечественной войны, с 79-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас в Твери проживает двое таких ветеранов – Антонина Филипповна Гордеева и Владимир Иванович Солдатов.

«Дата 16 декабря 1941 года навсегда вписана в историю Верхневолжья и всей нашей страны. Освобождение первого областного центра в ходе Великой Отечественной войны стало важным шагом к Великой Победе. Город воинской славы Тверь всегда будет хранить память о подвиге своих освободителей, о силе духа и патриотизме поколения победителей», – отмечено в поздравлении фронтовикам от Игоря Рудени.

Председатель Совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Филипповна Гордеева прошла всю войну в составе 31-ой армии – одной из двух армий, которые 16 декабря 1941 года освободили Калинин от фашистов. Летом 41-го года она только окончила 9-й класс. Вместе с одноклассниками отправилась в военкомат в первые дни войны, принимала участие в патрулировании Калинина, дежурила на улицах города, обезвреживая зажигательные бомбы.

Антонина Гордеева завершила боевой путь в Восточной Пруссии и Праге, принимала участие в военной операции «Багратион». Награждена орденом «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

С годовщиной освобождения Калинина сегодня Антонину Филипповну поздравили участники тверских детских коллективов: театральной студии «Фантазеры», студии эстрадного вокала «Хочу петь» и других. Ребята исполнили во дворе дома ветерана песни и стихи, посвящённые Великой Победе.

Владимир Иванович Солдатов в этом году отметил 100-летний юбилей. В 1939 году он был направлен в армию, в 129-й стрелковый полк (под Читой) 93-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, войсками которого с июня 1940 года командовал Иван Конев. С сентября 1941 года Владимир Иванович участвовал в разведывательных операциях на фронте под Москвой.

Владимир Иванович Солдатов награжден Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». Фронтовик является членом Совета ветеранов 29-й и 31-й армий.

Пресс-служба Правительства Тверской области