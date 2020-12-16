В Тверской области планируют построить новую железнодорожную станцию «Ржевский мемориал»

Губернатор Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области 16 декабря рассказал журналистам о темах, которые обсуждались на встрече с Президентом России Владимиром Путиным и остались «за кадром».

«Прежде всего, это строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал». Президент поддержал инициативу жителей Тверской области. Уже в следующем году планируем начать реализацию проекта», – сообщил Игорь Руденя.

Еще один вопрос, который обсудили Президент и Губернатор – строительство новых медицинских объектов Верхневолжья - нового корпуса онкодиспансера и дополнительного инфекционного корпуса для детской областной больницы.

Кроме того, по словам Игоря Рудени, на встрече шла речь о развитии дорожной сети Тверской области – самой протяженной в Центральном федеральном округе и реализации инфраструктурных проектов.

«Также говорили по Западному мосту. Президент дал более жесткое поручение, чтобы эта работа началась уже в 2021-м году», - подчеркнул глава региона.

Одной из ключевых тем разговора стала газификация территорий Тверской области.

Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. Запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, проведение газа в ранее негазифицированные муниципальные образования. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада и северо-востока области. Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

«Проект, который будет развиваться, даст нам новые возможности, это определённый статус территории. У нас уже запланирован ряд встреч с руководством «Газпрома» на территории Тверской области», - отметил Игорь Руденя при общении с представителями СМИ.

Также на встрече с Президентом обсуждалась ситуация с коронавирусом в регионе, создание инфекционного коечного фонда, реализация крупных инвестиционных проектов в Тверской области, поддержка экономики.

Пресс-служба Правительства Тверской области