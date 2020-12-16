Игорь Руденя поручил проработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей Тверской области

Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2020 году подвели на заседании регионального Правительства, которое 16 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Развитие сельского хозяйства стало одной из тем встречи главы региона с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент России поставил задачу – в условиях текущего года обеспечить непрерывную работу предприятий агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость в непростых экономических условиях. В Тверской области также увеличилась государственная поддержка АПК», – сказал Игорь Руденя.

По итогам 2020 года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе региона. В первые 9 месяцев 2020-го Тверская область по этому показателю обеспечила 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 млрд рублей – это 117,3% к 2019 году.

В 2020 году объем господдержки сельхозпроизводителей превысил 1 млрд рублей.

Генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков поблагодарил Правительство региона за своевременную государственную поддержку. Все субсидии и дотации были получены предприятием в срок и в полном объеме.

Игорь Руденя поручил Министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки, а также провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений. Еще одна задача – развивать сотрудничество с торговыми сетями, в которых должна быть широко представлена продукция местных производителей.

«Важно понять, что необходимо сделать, чтобы обеспечить, в том числе реализацию продукции наших аграриев», – подчеркнул Губернатор.

Игорь Руденя также отметил – несмотря на позитивные тенденции, по ряду направлений требуются активные решения. В первую очередь, это ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

В 2020 году в Тверской области удалось остановить снижение по посевным площадям. В 2019-ом их площадь составляла 503,8 тыс. га, в текущем – увеличилась до 507,7 тыс. га.

Игорь Руденя обозначил льноводство приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса. По площадям посевов льна-долгунца регион сохраняет лидерские позиции: первое место в Центральном федеральном округе и второе – в Российской Федерации. В регионе посевные площади культуры доведены с 4,9 тыс. га (в 2019 году) до 5,8 тыс. га. До 5,8 тыс. тонн увеличилось производство льноволокна.

Реализуется ряд мер для формирования в регионе современного льноперерабатывающего комплекса. В том числе это субсидии на возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную технику. Ежегодно Тверская область проводит День льняного поля, на котором демонстрируются достижения отрасли.

В растениеводстве, по информации Минсельхоза Тверской области, в 2020 году валовой сбор составляет 258,6 тыс. тонн картофеля, 112,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 52,2 тыс. тонн овощей.

В животноводстве отмечен рост по ряду показателей – в заготовке кормов, динамике поголовья скота и птицы, молочной продуктивности. Знаковые в АПК Верхневолжья проекты заявлены именно в животноводстве.

Сейчас в агропромышленном секторе реализуется 17 инвестиционных проектов с объемом вложений около 58 млрд рублей и созданием 3500 новых рабочих мест. В молочном скотоводстве крупнейший – проект «Румелко-Агро». Он реализуется в рамках нового инвестиционного режима. Компания в числе первых в стране подписала соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Предусмотрены покрытие затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных, информационных систем и другие преференции.

Среди других значимых для развития АПК Верхневолжья – проекты компаний «Коралл», «Дмитрова Гора», племзавода «Заволжский», ЗАО «Калининское».

Пресс-служба Правительства Тверской области