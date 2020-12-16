Светлана Широкова: «Газификация позволит снизить себестоимость сельхозпродукции»

Генеральный директор ООО СПК «Улинский» (Западнодвинский муниципальный округ) Светлана Широкова считает, что тема газификации Тверской области, которая обсуждалась на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей, имеет огромное значение для социально-экономического развития юго-западных территорий Верхневолжья.

«Конечно, мы очень ждем газа. Снизится себестоимость нашей сельхозпродукции, сейчас производство очень энергозатратно. Надеюсь, что в скором будущем мы перестанем заготавливать дрова для отопления наших ферми, столовой, производственных помещений. Все это будет газифицировано, а значит, будут созданы условия для того, чтобы в наши живописные края люди приезжали не только отдыхать, но и жить, работать, заниматься сельским хозяйством, создавать семьи и рожать детей», – считает Светлана Широкова.

Напомним, Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Одной из тем разговора стала газификации региона. Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. Запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, проведение газа в ранее негазифицированные муниципальные образования. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада и северо-востока области. В числе потребителей – жители территорий, сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована», – заметил Президент.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

«Программа разделена на две части и финансируется на две части, – доложил Игорь Руденя. – Из 23 млрд рублей в рамках программы общей газификации 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома» и свыше 7 млрд рублей – деньги Тверской области».