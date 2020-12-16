У Обелиска Победы в Твери прошли памятные мероприятия в честь 79-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря у Обелиска Победы в Твери прошли памятные мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В них приняли участие Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, юнармейцы, слушатели ВА ВКО им. Г.К. Жукова.

Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития.

«Калинин стал первым областным центром, который был освобожден 79 лет назад. Это стало сигналом к осмыслению силы духа русских людей, которые защищали свою Родину, и защищали ее неизменно стойко, патриотично и самоотверженно. Сегодня мы вспоминаем воинов, которые отдали свою жизнь за Победу, и тех, кто прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, освободил нашу страну от фашистов. Это пример для молодого поколения, которое должно равняться на тех, кто подарил нам независимость», – сказал Игорь Руденя.

Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. Утром 16 декабря начался штурм города. К 15:00 Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов. Город стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году Указом Президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах войны и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.

16 декабря 1970 года в нашем городе был открыт Обелиск Победы. На его плитах высечены строки калининского поэта Александра Гевелинга с призывом помнить обо всех, кто на волжских берегах заслонил собою Москву.

16 декабря на воинских захоронениях в районах города проходят памятные мероприятия в честь годовщины освобождения города. На площади Победы запланирована традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Активисты Российского союза молодежи проводят рейд памяти, посвященный легендарному подвигу танкового экипажа Степана Горобца, который героически ворвался в город, оккупированный фашистами. Ребята повторят легендарный маршрут танкистов.

Все события организованы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с ограниченным количеством участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области