Игорь Руденя в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков возложил цветы к стеле «Город воинской славы»

16 декабря отмечается 79-я годовщина со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В Твери у стелы «Город воинской славы» состоялась церемония возложения цветов. Участие в памятном мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители федеральных органов государственной власти, руководство города, юнармейцы, обучающиеся ВА ВКО им. Г.К. Жукова, жители Твери.

Участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы склоняем головы перед памятью солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла – всех, кто защитил наш город, поднял его из руин и отстроил заново. От всего сердца благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины, благодаря которому мы живем и растим детей в свободной и сильной стране», - отметил Игорь Руденя в поздравлении, адресованном ветеранам и жителям Верхневолжья.

В преддверии 79-й годовщины освобождения Калинина в регионе стартовал патриотический проект: участники Великой Отечественной войны, проживающие в Верхневолжье, написали напутствия молодежи. Всего издано порядка 400 экземпляров обращений, которые в настоящее время передаются школьникам Тверской области.

К молодежи обратились участники Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич, Спартак Андреевич Сычёв, Антонина Филипповна Гордеева, Галина Михайловна Макеева. Также школьникам передают напутствие от Евгения Степановича Книги, который подготовил обращение молодежи летом 2020-го. Ветеран ушел из жизни в октябре этого года.

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. Фашисты вплотную подступили к Калинину 13 октября 1941 года.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества Указом Президента РФ 4 ноября 2010 года городу Твери присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области