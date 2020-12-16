Сергей Козлов: «В Тверской области в необходимом количестве закуплено оборудование для лечения COVID-19»

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов отметил, что медицинские учреждения региона в достаточном объеме обеспечены необходимым оборудованием для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В период пандемии для медицинских учреждений Тверской области произведена в достаточном объеме и даже с некоторым запасом закупка аппаратов ИВЛ, сейчас устанавливается самый современный аппарат МРТ. Обновлено оборудование в ряде муниципальных учреждений здравоохранения. По поручению губернатора Игоря Рудени мы в короткие сроки открыли на базе Областной клинической больницы дополнительную ПЦР-лабораторию, и сейчас у нас хорошие показатели по ежесуточным объемам тестирования. Планируем открыть еще три лаборатории на территории области», – сообщил Сергей Козлов.

По словам министра, в госпитальном коечном фонде для пациентов с COVID-19 имеются резервы.

«Конечно, медицинским работникам сейчас работать очень тяжело, ведь многие из них тоже болеют. Поэтому ношение защитной маски в местах массового пребывания людей – в магазинах и общественном транспорте – необходимо. Это поможет более эффективно бороться с распространением инфекции и снизит нагрузку на медиков», – отметил Сергей Козлов.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Одной из тем стала ситуация с коронавирусом в регионе, создание инфекционного коечного фонда.

«В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд. По запасам он сейчас составляет порядка 15%. Есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые планируются под ковидные госпитали. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный», – сообщил Владимиру Путину Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в регионе действуют ограничения в проведении массовых мероприятий, под особым контролем – соблюдение масочного режима жителями. В общественном транспорте организована раздача бесплатных масок. Подготавливается инфраструктура для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.