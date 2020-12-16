Тверская область на лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 получит дополнительно более 26,1 млн рублей

Более 2,7 млрд рублей будет выделено дополнительно регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Тверской области – свыше 26,1 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сохранение здоровья жителей Тверской области Губернатор Игорь Руденя назвал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным главным направлением в работе регионального Правительства. При финансовой поддержке Федерации налажено лекарственное обеспечение пациентов c COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

В ноябре на эти цели из резервного фонда Правительства Российской Федерации было направлено свыше 47 млн рублей.

Первая крупная партия медикаментов поступила в регион 20 ноября, лекарства были распределены по учреждениям здравоохранения региона. Это противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоуголянты и глюкокортикоиды.

В Верхневолжье более 2100 человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому, уже получили бесплатные наборы медикаментов. Лекарства выдаются больным с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию участковым врачом при вызове на дом. Медики с учетом тяжести течения заболевания определяют схему лечения и выдают необходимые препараты.

Сейчас порядок предоставления бесплатных лекарств пациентам отрабатывается, при необходимости в него будут вноситься изменения.



Пресс-служба Правительства Тверской области