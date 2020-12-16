В Тверской области при поддержке регионального бюджета реализуют культурные, патриотические и благотворительные проекты

Четыре социально ориентированные некоммерческие организации Тверской области получат поддержку из регионального бюджета на реализацию в 2021 году своих инициатив. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 15 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Ключевые направления грантовой поддержки – деятельность НКО в сфере патриотического воспитания, поддержка благотворительных проектов и организаций в сфере добровольчества.

Губернатор Игорь Руденя высоко оценил деятельность тверских волонтёров, комментируя итоги первого Социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся 14 декабря и был посвящён теме добровольчества.

Глава региона выразил уверенность, что проекты в сфере добровольчества, реализованные на территории Верхневолжья, являются лучшим примером для будущих волонтеров.

В 2021 году в Тверской области при поддержке регионального бюджета будет реализован проект «К своей мечте» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано проведение для ребят 720 занятий по адаптивной верховой езде, иппотерапии и конному спорту. Также в рамках проекта будет сформирована команда волонтёров из 17 человек, а родители получат возможность принять участие в процессе социализации и интеграции детей. Получателем субсидии стала автономная некоммерческая организация «Эпона».

Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» получит поддержку на реализацию инициативы по созданию портретной галереи, документального фильма о Л.Н. Толстом и А.А. Бакунине, информационного буклета. Проект планируется представить в Твери, Торжокском, Кувшиновском и Калининском районах.

Получателем субсидии также стал благотворительный фонд Владимира Спивакова «Верхневолжье». В рамках проекта запланировано проведение 20 мастер-классов ведущих деятелей культуры в четырех зональных детских музыкальных школах и школах искусств Тверской области. Их участниками станут учащиеся и преподаватели из городов Тверь, Ржев, Кимры, Торжок, Кашин, Калязин, Нелидово, Старица, Зубцов, Лихославль, села Медное.

Тверская региональная общественная организация Дискуссионный клуб «Вместе» организует социальный проект по организации юридических консультаций для людей старшего возраста и молодежи. Юристы проведут 120 выездных консультаций в Ржевском, Кимрском, Максатихинском, Торжокском, Бельском, Торопецком районах, Осташковском, Нелидовском, Удомельском городских округах и Пеновском муниципальном округе.

В 2020 году общий объем грантовой поддержки НКО Тверской области составляет 4 млн рублей. Ранее средства в размере свыше 2,3 млн рублей были направлены на реализацию 6 проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области