Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей региона с Днём освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря 2020 года отмечается 79-й годовщина освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. С праздником ветеранов Великой Отечественной войны, жители города Твери и Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: это особая дата для жителей тверского региона, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков стало важным шагом на пути к Великой Победе.

«В знак признания стойкости и мужества жителей в борьбе за свободу и независимость Родины Тверь по праву носит почетное звание «Город воинской славы». Мы склоняем головы перед памятью солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла – всех, кто защитил наш город, поднял его из руин и отстроил заново. От всего сердца благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины, благодаря которому мы живем и растим детей в свободной и сильной стране», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

16 декабря на воинских захоронениях в районах города состоятся памятные мероприятия. Торжественные церемонии возложения цветов пройдут у стелы «Тверь – город воинской славы» и возле Обелиска Победы. На площади Победы запланирована традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Все мероприятия организованы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с ограниченным количеством участников.

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. Фашисты вплотную подступили к Калинину 13 октября 1941 года.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области