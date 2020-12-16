Продукция Тверского вагонзавода включена в «100 лучших товаров России»

Продукция Тверского вагоностроительного завода вошла в число победителей и призёров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Лауреатом конкурса стал купейный вагон модели 61-4517, дипломантом - некупейный вагон модели 61-4516. Обе модели получили статус «Новинка».

Вагоны нового модельного ряда, изготовленные по принципу двухвагонных сцепов, разработаны и строятся в рамках выполнения долгосрочного контракта, подписанного между Тверским вагонзаводом и Федеральной пассажирской компаний в феврале прошлого года. В церемонии его подписания, которая состоялась в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи, принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших лет. Тверской вагоностроительный завод – лидер в вагоностроении. Многотысячный коллектив тех людей, которые работают на Тверском вагоностроительном заводе, может планировать свое будущее и быть уверенным в завтрашнем дне», – сказал тогда Игорь Руденя.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» прошел в этом году под девизом «Качество + безопасность = конкурентоспособность». Продукция Тверского вагоностроительного завода, представленная на конкурс, соответствует этим параметрам. Новый подвижной состав уже год курсирует по железным дорогам России и получил множество положительных отзывов со стороны потребителей.

Тверской вагоностроительный завод, который входит в Союз машиностроителей России, на протяжении многих лет является активным участником Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и каждый раз представляет новую инновационную технику, составляющую достойную конкуренцию не только российским, но и европейским производителям подвижного состава.

В 2014 году высокой оценки жюри были удостоены все модели двухэтажных вагонов, в 2015-м – двухэтажный вагон с местами для сидения и багажно-почтовый вагон, в 2016-м – электропоезд «Иволга», в 2017-м – двухэтажный штабной вагон с местами для сидения, в 2018-м – одноэтажный межобластной вагон с местами для сидения.

Пресс-служба Правительства Тверской области