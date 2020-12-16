Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства региона поручил обеспечить выполнение задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Исполнение поручений Президента Владимира Путина, озвученных в ходе рабочей встречи главы государства с Губернатором Игорем Руденей, обсуждалось 15 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области. Игорь Руденя подчеркнул: решение задач, обозначенных главой государства, безусловный приоритет и поручил обеспечить их выполнение.
В частности, темой встречи Владимира Путина и Игоря Рудени стала газификация тверского региона. Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. Запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, проведение газа в ранее негазифицированные муниципальные образования. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада и северо-востока области.
«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована», – обозначил Президент.
Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.
«Программа разделена на две части и финансируется на две части, – доложил Президенту Игорь Руденя. – Из 23 млрд рублей в рамках программы общей газификации 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома» и свыше 7 млрд рублей – деньги Тверской области».
Пресс-служба Правительства Тверской области