Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства региона поручил обеспечить выполнение задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным

Исполнение поручений Президента Владимира Путина, озвученных в ходе рабочей встречи главы государства с Губернатором Игорем Руденей, обсуждалось 15 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области. Игорь Руденя подчеркнул: решение задач, обозначенных главой государства, безусловный приоритет и поручил обеспечить их выполнение.

В частности, темой встречи Владимира Путина и Игоря Рудени стала газификация тверского региона. Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. Запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, проведение газа в ранее негазифицированные муниципальные образования. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада и северо-востока области.

«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована», – обозначил Президент.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

«Программа разделена на две части и финансируется на две части, – доложил Президенту Игорь Руденя. – Из 23 млрд рублей в рамках программы общей газификации 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома» и свыше 7 млрд рублей – деньги Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области