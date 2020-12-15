Жителей Тверской области приглашают принять участие в викторине ко Дню освобождения Калинина

В Тверской области 16 декабря в 11:00 состоится региональная онлайн-викторина, посвященная 79-ой годовщине освобождения города Калинина от немецких захватчиков. Принять участие в мероприятии могут жители Верхневолжья любого возраста.

«Освобождение Калинина стало одним из решающих событий в битве за Москву. Здесь советские воины преградили путь к столице элитным частям вермахта, завоевавшим всю Европу, развенчали миф о несокрушимости врага. В наших сердцах всегда будет жить память о подвиге защитников города Калинина, ставшего первым освобождённым областным центром нашей страны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Викторина пройдёт на платформе MyQuiz. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://myquiz.ru/i/147122, указав своё имя и название населенного пункта. Рекомендуется зарегистрироваться за 15 минут до начала викторины.

Каждый участник получит онлайн-сертификат. Для этого необходимо заполнить Google форму: https://forms.gle/WoiSKtszopB1VvSn7.

Итоги онлайн-викторины будут опубликованы на портале – Смена+ и в официальной группе ВКонтакте Smenaplus. Победитель получит памятный приз.

Пресс-служба Правительства Тверской области